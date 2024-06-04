8歲喪母住收容所 他高中第1名畢業

八歲喪母、被外婆帶大，後又被紐奧良遊民收容所收留一年多的賀根(右)，以優異成績從高中畢業，從校長手中接過畢業證書。(美聯社)

八歲喪母、被外婆帶大，後又被紐奧良遊民 收容所收留一年多的賀根(Elijah Hogan)，日前在柯恩特許高中(Walter L. Cohen charter high school)畢業典禮上，代表畢業班學生致詞時，勉勵同學對自己能走多遠的路要有信心，也別忘了欣賞一路上的風光。

賀根在高中最後一年開始前，不得已住進遊民收容所，但這沒阻礙他以平均3.93的第一名成績畢業，他說，他很感謝新冠疫情 期間一起上高中的同班同學互勵互勉，把自己「推向成功的頂峰。」

他指出：「我們經歷考驗、試煉與艱辛，因為我們設定了目標，才能夠走到今天這地步。請對自己的成就感到驕傲，對能走多遠要有信心，更別忘了享受旅程。」

賀根特別感謝地方上幫助過他的每一個人，讓他得以優異成績高中畢業。

經營這所高中的聯合院校(Collegiate Academies)執行長布萊安特(Jerel Bryant)說，賀根天生的個性，也是他有今天如此成就的因素。在庇護 之家(Covenant House)收容所專案照顧賀根的社工考卜(Jarkayla Cobb)回顧如今19歲的賀根當初住進收容所時，是多麼害羞靦腆，「住進收容所就是一大傷痛，會讓你流落到收容所，一定是有很令人痛苦的經歷。」

賀根打算到紐奧良的路易西安納查維爾大學(Xavier University of Louisiana )讀書，靠減免學費等獎助學金學習平面設計( graphic design)。

他鼓勵在艱苦奮鬥的在學生一定要「專注課業」，多為自己的教育下功夫，「因為沒有良好的教育，你就無法克服艱辛，遇到一路上能夠幫助你的人。」