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白人屋主拒賣房 非裔生物學者控種族歧視

編譯徐薏茹／綜合報導
分子生物學者巴克斯特控訴，一名白人屋主在得知她是非裔後，拒絕將位於維吉尼亞海灘的公寓賣給她。(水牛城紐約州立大學網站)
分子生物學者巴克斯特控訴，一名白人屋主在得知她是非裔後，拒絕將位於維吉尼亞海灘的公寓賣給她。(水牛城紐約州立大學網站)

一名分子生物學者控訴在維吉尼亞州買房時遭到種族歧視，白人屋主在得知她是非裔後，拒絕將位於維州維吉尼亞海灘(Virginia Beach)的公寓賣給她。

「每日郵報」5月31日報導，30歲的雷文·巴克斯特(Raven Baxter)在虛擬導覽後準備買下這套公寓，這間房擁有她想要的一切，是夢想中的房屋。

巴克斯特提出74萬9000元的報價，賣家很快就接受了，她隨後支付頭期款，該套公寓交由第三方保管(escrow)。

然而她卻在深夜時接到房仲的電話，告知她84歲的賣家珍·沃克(Jane Walker)想要退出這筆交易。

巴克斯特回憶該通話內容說：「房仲說『我不知道該如何告訴你這件事，但她(沃克)不想把房子賣給妳，因為妳是黑人』。」

巴克斯特的男友聽聞賣家退出交易後感到震驚，「我不敢相信我聽到的，在民權運動之後、在新冠疫情之後、在喬治·佛洛伊德事件之後，你會以為社會並不會還是這樣想。」

當晚，巴克斯特在X平台(前身推特)分享這件事，她的帳號有16萬3000人追蹤。

受到該則貼文留言的激勵，巴克斯特向維吉尼亞公平住房辦公室(Virginia Fair Housing Office)、住房和城市發展部(Department of Housing and Urban Development)提交歧視聲明。

她說：「如果我沒有上推特分享這件事，並且得到大家的幫助，我可能整個周末都會感到驚慌。這是我第一次買房，我知道我的公民權利受到侵犯，我知道有一些違法的事情發生，但不知道該怎麼辦。」

巴克斯特的房仲隔日聯繫她，表示賣家的子女可以改變局面。

現在她預計在今年夏天稍晚繼續該公寓的購買程序。

此事引起全國關注後，房產經紀公司Berkshire Hathaway RW Towne Realty的執行長芭芭拉·沃爾科特(Barbara Wolcott)發送一封電子郵件給巴克斯特，「請放心，本公司、房仲，或者是我們組織或區域內的任何人，都不會容忍這個人的態度。」

巴克斯特看中的這間公寓從窗外可眺望大西洋。(Google地圖)
巴克斯特看中的這間公寓從窗外可眺望大西洋。(Google地圖)

維吉尼亞州 種族歧視 推特

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