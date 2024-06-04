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夏威夷紅色警報 基拉韋亞火山再噴發

記者張聲肇／綜合報導
地質調查局提供的照片可見，3日清晨從夏威夷基拉韋亞火山冒出煙霧。(美聯社)
地質調查局提供的照片可見，3日清晨從夏威夷基拉韋亞火山冒出煙霧。(美聯社)

夏威夷大島火山國家公園內的基拉韋亞(Kilauea)火山3日凌晨12:30再度爆發，噴出岩漿，美國地質調查局把警報提升到紅色層級，亦即可能危及地面及空中活動。

基拉維亞火山本來就是世界上最活躍的火山之一，這次爆發地點在火山口南方約1哩口亞(Koa)斷層和 喜麗娜巴里(Hilina Pali )路北邊封閉管制區內，較為偏遠，對通過當地西邊的11號公路暫無影響。

這個圍繞火山口的地區從2008年以來就對外關閉，因為有其他危險，包括地面裂開、火山口壁不穩定、和岩石墜落。

地質調查局發言人說，爆破口的裂溝長達1哩多，噴出的岩漿最高到65呎，也釋出瓦斯，上次噴發程度這麼大是在1974年。

地質調查局指出，從網路攝像機影像可看到光，顯示岩漿正從裂縫中爆發。1974年的爆發只維持六個小時，目前尚無法確定此次爆發會持續多久。

該發言人說，這次爆發，可能持續幾小時到一兩天。目前為止，還沒發現噴出的岩漿形成的「火山毛」(Pele's hair)─ 也就是岩漿細流被風吹到樹梢、無線電天線、電線桿上形成的玻璃纖維。有關當局正密切注意火山爆發的動向。

地質調查局說，東裂縫區和西南裂縫區地底的地震和地層變形活動都不大，目前的火山活動也只限於山頂，不過，2018年那次噴發，岩漿流經的地方，從基拉韋亞山頂直到海邊，摧毀600處房地產

上周發表於「自然地質科學」期刊的論文指出，2018年的火山爆發，岩漿有如「踩踏玩具火箭」噴出，才會那麼嚴重；既有此先例，今後的噴發，不無可能重複。不過，2018年以後，基拉韋亞火山雖陸續仍見爆發，都沒那麼嚴重。

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