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佛州中南部野火肆虐已1死 一度封路撤居民

編譯廖振堯／綜合報導
佛羅里達州中部和南部受到野火侵襲，一度迫使高速公路暫時關閉、居民疏散。(美聯社)
佛羅里達州中部和南部受到野火侵襲，一度迫使高速公路暫時關閉、居民疏散。(美聯社)

佛羅里達州中部和南部受到野火侵襲，一度迫使高速公路暫時關閉、居民疏散，並且造成至少一人死亡；截至2日稍早沃盧西亞郡(Volusia)歐斯汀區(Osteen)附近已有超過900英畝(360公頃)土地被燒毀，不過佛州林務局表示現已控制90%的火勢。

據WTVJ電視台報導，龐帕諾灘(Pompano Beach)消防救援人員在一處火場發現一具燒焦屍體，官員表示尚無法判定死者性別。

沃盧西亞郡消防救難局(Volusia County Fire Rescue Battalion)隊長斯莫克(Scott Smoak)表示火災於1日發生，可能是由早先殘餘的野火再次引發。「我們非常乾燥，尤其是在郡內的這個地區。任何在戶外燒東西的人，不管是什麼類型，即使是產生火花的車輛都是我們主要擔心的。」

薩拉索塔郡(Sarasota)北港市(North Port)1日發生的一場較小規模火災一度迫使75號州際公路北向車道關閉，部分居民被疏散。當天晚間80%的火勢已受到控制，消防隊員2日表示他們通宵滅火，並繼續撲滅其他熱點地區。

在馬丁郡(Martin County)，先前殘餘的野火於5月31日引發新一場火災，直到2日當地都籠罩濃煙。隨後90%的火勢受到控制，但仍出動了一架直升機空中灑水。

一名居民克拉弗(Derek Craver)表示當大火在他家附近熊熊燃燒時，他不得不撤離。「我們坐在房子裡，煙霧開始逼近，看起來非常厚重。我往外望去，看到了火焰，心中有點忙亂恐慌。」所幸之後沒有房屋受損，居民也被允許返回家中。

據國家抗旱中心(National Drought Mitigation Center)表示，佛州中部和南部大部分地區目前正在經歷乾旱，其中最乾旱的地區集中在薩拉索塔郡和蓬塔戈爾達市(Punta Gorda)附近。據佛州林務局指，中部和西南部13個郡目前禁止戶外焚燒。而天氣預報員警告2日的天氣條件仍有利於火勢蔓延，特別是在大西洋海岸中部，那裡可能會出現陣風。

據佛州林務局報告，今年迄今該州已發生1100多起野火報告，燒毀面積超過2萬4千英畝(9800公頃)。

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