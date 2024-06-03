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調查：近1/3國人有親友因濫用止痛藥喪生

編譯潘勛／綜合報導
最新調查指出，近三分之一國人自述有認識的人因濫用止痛藥品而喪生。(美聯社)
最新調查指出，近三分之一國人自述有認識的人因濫用止痛藥品而喪生。(美聯社)

約翰霍普金斯大學公共衛生學院最新調查指出，近三分之一國人自述有認識的人因濫用止痛藥品而喪生；這些研究所得，更可能支持旨在防止麻醉品上癮的政策變革。

國會山莊報(The Hill)在1日報導，這篇調查刊登於「美國醫學會網絡」(JAMA Network)官網，學者們撰文表示，調查取得的結果指出，動員那些有親友死於止痛藥品上癮的人是好辦法，可以制定更廣的政策變革，對付毒品成癮。

專家們也指出，類鴉片藥物，經常由醫生處方所開，以管理疼痛，特別是強力合成式藥物如芬太尼、多物質混用泛濫成災，近些年已加快濫用藥物而死亡的上升勢頭。

1999年以來，美國已有100多萬人死於濫用止痛藥；雖說研究還在進行，探究其理由，學者們另指出，有人因此而身故，對親友的打擊多大，也知悉無多。

研究另發現，個人因濫用藥物而喪生，在收入較低群體裡較為常見，而在不同政黨裡差別不大。

近三成民主黨表示，他們有親友因濫用止痛藥而喪生，33%共和黨、34%獨立民眾也這麼說。

學者們表示，這份橫向研究發現，32%成年國民曉得有人因濫用藥物而死，個人會因濫用藥物而身亡，都與醫生更可能開立處方箋而讓病人上癮有關，可謂重要的政策問題；研究所得認為，動員這群人，應該是好方法，促使政策能有更大改革。

一份類似的研究檢驗2011到2021年間，估計美國有32萬1000多名兒童的爸爸或媽媽，因濫用止痛藥而喪生。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出2023年，因濫用止痛藥而死亡的件數略微下降，為2018年以來首見。只是整體死亡人數還是很高，2023年因濫用止痛藥而死的人數超過10萬7000人。

聯邦疾病防治中心 民主黨 共和黨

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