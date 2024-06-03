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防癌研究：LGBTQ+擔心受歧視逃避就醫 延誤治療

編譯俞仲慈／綜合報導
美國防癌協會最新研究報告顯示LGBTQ+族群罹癌風險增高，加上擔心受到歧視而逃避就醫，可能延誤治療。(路透)
美國防癌協會最新研究報告顯示LGBTQ+族群罹癌風險增高，加上擔心受到歧視而逃避就醫，可能延誤治療。(路透)

美國防癌協會(American Cancer Society，ACS)最新公布的研究報告顯示，因為吸煙、酗酒或肥胖問題，導致LGBTQ+族群罹癌風險增高，加上擔心受到歧視而逃避就醫，可能延誤治療。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，ACS根據全國三大調查(全國健康訪談調查、行為危險因子監測系統與全國青少年菸草調查)收集的數據，是第一家評估LGBTQ+族群危險因子與罹癌發生率的全國性機構。

ACS研究發現，雙性戀女性吸菸(23%對10%)和酗酒(14%對 6%)的可能性是異性戀女性兩倍之多，認為LGBTQ+族群飽受「少數者壓力」是造成吸菸、酗酒與肥胖比率較高的主因之一，進而提高罹癌風險。

截至目前為止，估計全國LGBTQ+族群有超過100萬人罹患癌症，參與研究的高級科學主任西格爾(Rebecca Siegel)表示：「該報告最大收穫之一就是發現到 LGBTQ+族群罹患癌症風險可能更高。」

研究發現包括HIV、HPV和C型肝炎等罹癌因素對於某些LGBTQ+族群更為常見，例如70%愛滋病毒感染是男男性接觸(22%是異性接觸、7%是注射毒品)造成，研究指出，愛滋病毒感染者罹患至少10種癌症風險較高。

報告還顯示，LGBTQ+族群在癌症預防篩檢與疫苗接種率方面與異性戀族群類似，但跨性別男性的子宮頸癌與大腸癌篩檢率較低，達胡特表示：「這算是一項正面的好消息。」

另外國內仍有9州因「良心條款」規定，同意醫療保健提供者、醫護人員與保險公司可基於個人或宗教信仰，拒絕提供服務，影響人數占LGBTQ+人口20%。

ACS科學長、也是前列腺癌臨床醫師達胡特(William Dahut)指出：「我們非常清楚，尤其LGBTQ+族群容易對接受治療猶豫不決，由於偏見、由於醫師認識不足，我們擔心結果可能更糟糕。」

因此LGBTQ+族群在獲得高品質醫療，面臨諸多障礙，西格爾(Rebecca Siegel)強調：「每個人都應該有公平機會，以預防並發現早期癌症，這也是為LGBTQ+族群排除障礙之所以重要的原因。」

LGBTQ 癌症 歧視

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