歐巴馬岳母辭世 享壽86歲

前第一夫人米雪兒·歐巴馬(左前)和兩位千金瑪莉亞(左中)和莎夏(左後)，右邊即為第一岳母瑪麗安·羅賓遜女士。(美聯社)

前第一夫人米雪兒·歐巴馬 (Michelle Obama)與兄長克萊格·羅賓遜(Craig Robinson)發布聲明表示，他們的母親瑪麗安·羅賓遜(Marian Shields Robinson)於31日安詳辭世，享壽86歲。

聲明寫到：「瑪麗安·羅賓遜無論是在過去或將來都是獨一無二的。在我們的悲傷中，她非凡的生命鼓舞了我們，我們將用餘生努力以她為榜樣。」

瑪麗安·羅賓遜是少數與第一家庭同住在白宮 的姻親家族成員。

她一直在芝加哥生活，2008年歐巴馬當選總統時，當時70多歲的瑪麗安起初拒絕在華府 展開始新生活的主意，歐巴馬一家建議她先試著在華府待三個月再決定；米雪兒·歐巴馬還請哥哥克萊格來幫忙說服母親搬進白宮。

2009年1月歐巴馬正式入主白宮時，他的女兒瑪莉亞(Malia)和莎夏(Sasha)分別只有10歲和7歲。過去在芝加哥，瑪麗安幾乎可說是孫女的代理父母，在歐巴馬夫婦競選期間陪伴她們，她從銀行秘書的工作退休，協助接送家人。

搬進白宮後，瑪麗安是令人安心的靠山，由於不在特勤局(Secret Service)的保護名單內，她可以低調地陪同孫女上下學。

瑪麗安的白宮生活不僅限於照顧孫女，她能夠自由出入，外出購物，閒暇時去甘迺迪中心(Kennedy Center)的總統包廂欣賞藝術表演或去拉斯維加斯玩一把，或是前往俄勒岡州探望其他孫子女。瑪麗安曾接受過一些媒體採訪，但從未接受白宮記者訪問。

她也會出席一些白宮活動，包括音樂會、一年一度的復活節滾彩蛋活動，以及國家聖誕樹點燈儀式，並以賓客身分出席一些國宴。