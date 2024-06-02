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前海軍作戰次長涉嫌貪污 被捕

記者胡玉立／綜合報導
前海軍作戰次長、退役四星上將柏克涉嫌貪污，5月31日被捕。(美國海軍)
前海軍作戰次長、退役四星上將柏克涉嫌貪污，5月31日被捕。(美國海軍)

前海軍作戰次長、歐洲暨非洲海軍司令、退役四星上將柏克(Robert P. Burke)因涉嫌在2021年服役期間授予民間公司獨家合約，換取退役後50萬元年薪工作及認股權，被控犯下聯邦賄賂罪，於5月31日被捕。

現年62歲的柏克2022年退役，他在2019至2020年擔任海軍作戰次長(Vice Chief of Naval Operations)，位居海軍第二把交椅。柏克被控在擔任歐非海軍司令(United States Naval Forces Europe-Africa)期間收賄，可能成為歷來第二位在服役期間犯下聯邦罪行的美國海軍上將。

與柏克一起被捕的是Next Jump科技服務公司兩位創辦人：現年50歲的金榮徹(Yongchul Kim，音譯)與47歲的梅森傑(Meghan Messenger)。三人均面臨共謀賄賂罪，最高可判處20年有期徒刑。柏克另面臨謀取私利及隱匿重要犯罪事實等指控，最重可判刑30年。柏克律師表示，柏克否認所有控罪，將上法院證明清白。

位於紐約的Next Jump公司官網將美國海軍列為客戶，曾在社群媒體宣布柏克於2022年10月進入該公司任職；時間點與起訴書相關描述吻合。

聯邦執法部門和軍方官員聲明表示，這些指控體現了國防部「打擊貪腐」的承諾。聯邦檢察官葛瑞夫茲(Matthew M. Graves)指出：「柏克上將利用職權牟取私利；上將與公司執行長都不能自外於法律，當政府高官與企業高層涉嫌貪腐時，情況尤為窘迫。」

柏克的軍旅生平敘事顯示，他是訓練有素的電機工程師與潛艦人員，服役期間在世界各地擔任過許多職務。起訴書稱案發時他負責海軍人事和教育訓練等業務。

起訴書指出，2021年7月金榮徹和梅森傑在華府會見柏克，促成柏克同意利用其職權提供獨家合約；2021年12月柏克責成下屬授予Next Jump公司一紙35萬5000元合約，用於訓練他麾下駐防義大利、西班牙的美國海軍人員。柏克並曾向另一高階將領推薦Next Jump公司，最終未獲採納。

在柏克之前，首位在服役期間遭聯邦定罪的美國海軍將官是退役少將吉爾波(Robert Gilbeau)，2017年在收賄醜聞調查中因說謊而被判處18個月徒刑。

義大利 社群媒體 國防部

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