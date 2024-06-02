我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暑期旅遊比一比 好市多套餐平均可省10%

杭特拜登涉「非法持槍」受審 現任總統子女頭一回

拜登擬提名蒙州首位原民聯邦女法官 受阻

編譯陳韻涵／綜合報導
傑克森的聯邦法官任命案，遭到蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯之杯葛，理由是拜登政府提名她之前，未徵求他的同意。(美聯社)
傑克森的聯邦法官任命案，遭到蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯之杯葛，理由是拜登政府提名她之前，未徵求他的同意。(美聯社)

蒙大拿州官員5月29日表示，該州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)試圖阻止拜登總統提名美洲原住民律師達娜‧傑克森(Danna Jackson)出任該州聯邦地方法院法官。

美聯社報導，傑克森的提名案如果通過，她將成為蒙大拿州首位美洲原住民身分的聯邦地方法院法官。

拜登4月提名「薩利希和庫特內部落聯盟」(Confederated Salish and Kootenai Tribes)律師傑克森，出任蒙大拿州聯邦地方法院法官，這項提名案必須經過國會參院核准。

傑克森曾任內政部律師、蒙大拿州自然資源和保護廳(Montana Department of Natural Resources and Conservation)法律顧問。

傑克森的提名案獲得蒙大拿州民主籍資深參議員泰斯特(Jon Tester)、美國印第安人全國議會(National Congress of American Indians)和美洲原住民權利基金會(Native American Rights Fund)代表的支持。

戴恩斯的發言人杜姆克(Rachel Dumke)表示，戴恩斯之所以阻止傑克森的任命案，是因為拜登政府提名她之前，從未徵求他的同意。

杜姆克在電郵聲明中寫道：「戴恩斯參議員認為，確認聯邦法官終身職，是他會做出的最重要決定之一，而有些人勢必無法坐上法官席。」

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)駁斥杜姆克的說法，稱戴恩斯團隊成員去年曾與傑克森進行訪談，但戴恩斯拒絕會見她。

貝茨說：「這種宣稱欠缺協商的說法，不過是藉口。戴恩斯參議員剝奪蒙大拿州，如傑克森這般有原則、公平、公正法律學者的人才，簡直可恥。」

美國律師協會(American Bar Association, ABA)表示，絕大多數聯邦法官是白人男性。

該協會統計，截至2023年底，1400多位聯邦法官中，僅四位美洲原住民，另兩位只有部分原民血統；換言之，原民法官占聯邦法官總數不到1%，而美洲原住民占美國人口總數的3%。

獲拜登總統提名出任蒙大拿州聯邦地方法院法官的美洲原住民律師達娜‧傑克森。(蒙大拿...
獲拜登總統提名出任蒙大拿州聯邦地方法院法官的美洲原住民律師達娜‧傑克森。(蒙大拿州立大學官網)

蒙大拿州 原住民 參議員

上一則

兩起737 Max空難 波音高層傳不太可能遭起訴

延伸閱讀

回應拜登停火方案 以色列戰時內閣「一致同意」

回應拜登停火方案 以色列戰時內閣「一致同意」
打臉拜登？內唐亞胡堅持殲滅哈瑪斯才肯永久停戰

打臉拜登？內唐亞胡堅持殲滅哈瑪斯才肯永久停戰
作為結束戰爭計畫一環 以色列總理堅持摧毀哈瑪斯

作為結束戰爭計畫一環 以色列總理堅持摧毀哈瑪斯
川普有罪／拜登陣營發聲「無人能凌駕法律」 但未大做文章

川普有罪／拜登陣營發聲「無人能凌駕法律」 但未大做文章

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

2024-05-25 21:00

超人氣

更多 >
他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮

他吃台灣這款鳳凰酥讚「有生以來最好吃」 內行人曝：散裝更新鮮
女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手

經濟學家：Fed降息只差一條件到位 最快「這時候」出手
百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染