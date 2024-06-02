拜登擬提名蒙州首位原民聯邦女法官 受阻
蒙大拿州官員5月29日表示，該州共和黨籍聯邦參議員戴恩斯(Steve Daines)試圖阻止拜登總統提名美洲原住民律師達娜‧傑克森(Danna Jackson)出任該州聯邦地方法院法官。
美聯社報導，傑克森的提名案如果通過，她將成為蒙大拿州首位美洲原住民身分的聯邦地方法院法官。
拜登4月提名「薩利希和庫特內部落聯盟」(Confederated Salish and Kootenai Tribes)律師傑克森，出任蒙大拿州聯邦地方法院法官，這項提名案必須經過國會參院核准。
傑克森曾任內政部律師、蒙大拿州自然資源和保護廳(Montana Department of Natural Resources and Conservation)法律顧問。
傑克森的提名案獲得蒙大拿州民主籍資深參議員泰斯特(Jon Tester)、美國印第安人全國議會(National Congress of American Indians)和美洲原住民權利基金會(Native American Rights Fund)代表的支持。
戴恩斯的發言人杜姆克(Rachel Dumke)表示，戴恩斯之所以阻止傑克森的任命案，是因為拜登政府提名她之前，從未徵求他的同意。
杜姆克在電郵聲明中寫道：「戴恩斯參議員認為，確認聯邦法官終身職，是他會做出的最重要決定之一，而有些人勢必無法坐上法官席。」
白宮發言人貝茨(Andrew Bates)駁斥杜姆克的說法，稱戴恩斯團隊成員去年曾與傑克森進行訪談，但戴恩斯拒絕會見她。
貝茨說：「這種宣稱欠缺協商的說法，不過是藉口。戴恩斯參議員剝奪蒙大拿州，如傑克森這般有原則、公平、公正法律學者的人才，簡直可恥。」
美國律師協會(American Bar Association, ABA)表示，絕大多數聯邦法官是白人男性。
該協會統計，截至2023年底，1400多位聯邦法官中，僅四位美洲原住民，另兩位只有部分原民血統；換言之，原民法官占聯邦法官總數不到1%，而美洲原住民占美國人口總數的3%。
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