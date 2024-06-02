拜登擬提名蒙州首位原民聯邦女法官 受阻

傑克森的聯邦法官任命案，遭到蒙大拿州共和黨籍參議員戴恩斯之杯葛，理由是拜登政府提名她之前，未徵求他的同意。(美聯社)

蒙大拿州 官員5月29日表示，該州共和黨籍聯邦參議員 戴恩斯(Steve Daines)試圖阻止拜登總統提名美洲原住民 律師達娜‧傑克森(Danna Jackson)出任該州聯邦地方法院法官。

美聯社報導，傑克森的提名案如果通過，她將成為蒙大拿州首位美洲原住民身分的聯邦地方法院法官。

拜登4月提名「薩利希和庫特內部落聯盟」(Confederated Salish and Kootenai Tribes)律師傑克森，出任蒙大拿州聯邦地方法院法官，這項提名案必須經過國會參院核准。

傑克森曾任內政部律師、蒙大拿州自然資源和保護廳(Montana Department of Natural Resources and Conservation)法律顧問。

傑克森的提名案獲得蒙大拿州民主籍資深參議員泰斯特(Jon Tester)、美國印第安人全國議會(National Congress of American Indians)和美洲原住民權利基金會(Native American Rights Fund)代表的支持。

戴恩斯的發言人杜姆克(Rachel Dumke)表示，戴恩斯之所以阻止傑克森的任命案，是因為拜登政府提名她之前，從未徵求他的同意。

杜姆克在電郵聲明中寫道：「戴恩斯參議員認為，確認聯邦法官終身職，是他會做出的最重要決定之一，而有些人勢必無法坐上法官席。」

白宮發言人貝茨(Andrew Bates)駁斥杜姆克的說法，稱戴恩斯團隊成員去年曾與傑克森進行訪談，但戴恩斯拒絕會見她。

貝茨說：「這種宣稱欠缺協商的說法，不過是藉口。戴恩斯參議員剝奪蒙大拿州，如傑克森這般有原則、公平、公正法律學者的人才，簡直可恥。」

美國律師協會(American Bar Association, ABA)表示，絕大多數聯邦法官是白人男性。