快如閃電 12歲印度裔少年拼字大賽奪冠

佛羅里達州12歲印度裔少年布魯哈特·索馬(Bruhat Soma)30日晚在「斯克里普斯全美拼字大賽」決賽中，於90秒內拼寫出30個單字，其中29字正確，贏得冠軍。(路透)

佛羅里達州坦帕市(Tampa)12歲少年布魯哈特．索馬(Bruhat Soma)30日晚在「斯克里普斯全美拼字大賽」(Scripps National Spelling Bee)快如閃電、壓力如山大的決勝局中，於90秒內拼寫出30個單字，其中29字正確，贏得冠軍和逾5萬元現金及獎品。

在馬里蘭州奧克森山(Oxon Hill)舉行的「斯克里普斯全美拼字大賽」是全美規模最大的英文拼字比賽，布魯哈特說，他為了這一天，每天不間斷地練習了六個月。

「我非常有信心我有機會獲勝，因為我一直在努力，」布魯哈特說：「我真的很想贏。這就是我堅持不懈地練習拼字的原因。」

30日決賽開始時，只剩八名拼字選手，是2010年以來人數最少的一次。拼字大賽官員最後宣布，由布魯哈特和來自德州 的12歲少年法伊贊(Faizan)一決勝負。

儘管布魯哈特拿到冠軍，當之無愧，但部分觀察家對競賽模式多少感到失望和困惑。

「我認為這不是好的拼字賽，」去年拼字大賽冠軍戴夫·沙阿(Dev Shah) 說：「拼字比賽不該是在90秒內拼出最多單字。」去年亞軍夏洛特·沃爾什 (Charlotte Walsh) 也說：「我確實希望能看到他們之間有更多對決。」

這是坦帕灣地區的選手連續第二年拿到冠軍；布魯哈特的勝利再次彰顯拼字賽的一大特色：35位拼字冠軍中，有29位為印度 裔。

布魯哈特的父母從印度南部泰倫加納省(Telangana)省移民來美；從1999年開始，美國拼字比賽的競爭者和冠軍，許多都是來自該地區。布魯哈特的教練是前任拼字選手、16歲少年山姆·伊凡斯(Sam Evans)；決賽當晚打入前四名的選手有三名由他輔導；另兩人是法伊贊和加州 12歲少年巴利克(Shrey Parikh)。

布魯哈特說，決賽當晚他拼錯的唯一單字是「tennesi」，那是土庫曼斯坦(Turkmenistan)的一種貨幣單位。