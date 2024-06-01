百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

疾病防治中心 (CDC )31日表示，今年前五個月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍；部分患者並不自知，而且這種疾病可能傳染給別人。

不過，今年到目前為止的患者人數，和2018、2019年同期的人數差不多，相當於恢復到新冠病情前的水準。全國總數反映多數州的情況。俄勒岡州衛生局資料顯示，截至5月29日止，全州有178起病例，比2023年同期僅20例增加7.7倍；賓州匹茲堡和明尼蘇達州明尼通卡(Minnetonka)市的學校，出現群聚感染。

辛辛那提兒童醫院傳染防治主任、小兒科助理教授費莉西雅‧黃(Felicia Scaggs Huang)說，全球百日咳病例都在增加，不過今年總病例數與新冠病毒來襲前，不相上下。「雖然今年總數比去年大增，但和新冠病毒大流行前類似，歷史上，每三到五年都會上升一陣子。」

百日咳是革蘭氏陰性菌的百日咳桿菌(Bordetella pertussis)引起的呼吸道疾病，很容易傳染。CDC說，這種細菌附著在上呼吸道細胞上的纖毛後，會釋出毒素，引發腫脹。咳嗽、噴嚏都是傳染途徑，一旦感染，患者可能不自知已成為傳染原。

感染初期的症狀有點類似感冒，會流鼻涕、咳嗽、輕度發燒，持續一兩周。若惡化，會迅速轉為急咳、一陣一陣的劇烈咳嗽，最久長達12周。

紐約市 健康醫院傳染病學家馬達德(Syra Madad)說，一歲以下的嬰兒、孕婦和免疫系統較弱的人，最容易感染百日咳，但事實上，「每個人都有此風險」。

百日咳可用抗生素治療。及早治療可降低病情，防止惡化。CDC說，百日咳的多數症狀，居家管理即可。

1940年代末，百日咳疫苗推廣後，病例已驟減90%以上。