2死1傷 Medline床護欄在美加被召回150萬組

Medline Industries公司出品的可攜式成人床護欄在美國導致2死1傷， 奉命召回在美國和加拿大賣出的150萬組圍欄。(美聯社)

Medline Industries公司出品的可攜式成人床護欄在美國導致2死1傷， 將召回在美國和加拿大 賣出的150萬組圍欄。

消費者產品安全委員會(CPSC)30日表示，Medline出品的兩種型號「床扶手護欄」(Bed Assist Bars)有可能讓使用者困在護欄裡面，或陷入護欄和床墊中間，構成「嚴重的困住危險，以及窒息死亡的風險。」

Medline已收到兩起該產品致命案例，一在愛阿華州養老院 ，一名76歲婦女2019年死亡；另一在南卡州老人照護中心，87歲老婦2023年死亡。

加拿大衛生部說，美國另有一起該產品致傷案例，加拿大境內則27日之前，未聞有傷亡案例或其他事故。

Medline說，它所了解的被困死亡案例，都是安裝不夠穩固，導致使用人陷入護欄和床墊之間被困住所致。

總部在伊利諾州北野市(Northfield)的Medline請購置床護欄的人仔細閱讀使用手冊和警告，不過為了用戶的安全，它還是遵從消費者產品安全委員會的指示，籲請所有不放心的客戶，參與這次產品回收行動。

根據Medline本身的網站，以及亞馬遜、沃爾瑪等大行銷商的統計，從2009年7月到2024年3月，僅在美國就賣出150多萬組此次召回的床圍欄，每組價格32元到64元不等。另外，從2013年2月到2024年3月，在加拿大也賣出5500組。

召回的產品都在中國製造，產品型號分別為MDS6800BA和MDS6800BAH。

消費者產品安全委員會及加拿大衛生部呼籲消費者，立即停止使用這兩型號的護欄，並接洽Medline，詢問退貨、退款事宜。