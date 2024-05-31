康州芭蕾舞者誤食含花生餅乾死亡 家屬告超市未標註警語

對花生過敏的一名芭蕾舞者誤食含花生的餅乾死亡 ，家屬指控Stew Leonard's超市未標示餅乾含花生。 (美聯社)

對花生過敏的芭蕾舞者奧菈．巴克森戴爾(Órla Baxendale)今年1月11日誤食含花生的餅乾死亡，家屬5月23日對賣出標誌錯誤商品的超市提出民事告訴，指控賣家「嚴重疏忽」導致悲劇。

今日美國報引述家屬在康州沃特貝瑞高等法院提出的訴狀，說25歲的巴克森戴爾吃了含有「未明示的花生」成分的餅乾，過敏性休克死亡；家屬認為賣她香草佛羅倫汀(Vanilla Florentine)餅乾的超市Stew Leonard's該負責任。

訴狀說，在銷售餅乾前，超市未能在包裝上正確標註產品成分，是對人命嚴重的「輕忽且狠心漠視，任意違犯了法律要廠商與賣家對產品成分做出正確宣示的規定。」

原告尋求被告賠償1萬5000元以上，並做出其他補救措施。

訴狀說，Stew Leonard's超市應該賠償並受到懲罰的證據再明顯不過，「證據清楚地顯示，該超市包裝賣出的致命餅乾，殺死正值青春年華的奧菈．巴克森戴爾，令其父母安吉拉和塞蒙‧戴克森戴爾痛失愛女。」

訴狀指出，巴克森戴爾死亡前六個月，至少11位超市員工就收到餅乾製造商聯合餅乾公司(Cookies United)的電子郵件，通知他們產品的成分已經改變，增加了花生成分。Stew Leonard's卻毫不理會，根本就沒有更改產品標誌和營養成分說明，也不更新產品的包裝。

聯合餅乾公司也是本案的被告。聯合餅乾1月23日發布新聞稿，確證巴克森戴爾家人的說法無誤，不過後來在網頁上把新聞稿撤下。該新聞稿說，Stew Leonard's稱惹出人命的餅乾含有花生，「製造商沒向倫納德揭露含此成分。」

聯合餅乾2023年7月就通知超市，該產品「如今含有花生」，所有運到Stew Leonard's超市的餅乾也標明了「含花生」，改為該超市品牌及包裝後出售。