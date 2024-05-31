我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

人類染禽流感 密西根乳牛場爆第3例 衛生官員：沒有人際傳播跡象

記者胡玉立／綜合報導
又一名密西根州乳牛場工人被診斷出感染禽流感，這是美國爆發乳牛感染H5N1禽流感之後的第三起人類感染病例。(美聯社)
又一名密西根州乳牛場工人被診斷出感染禽流感，這是美國爆發乳牛感染H5N1禽流感之後的第三起人類感染病例。(美聯社)

衛生官員30日表示，又一名密西根州乳牛場工人被診斷出感染禽流感；這是美國爆發乳牛感染H5N1禽流感之後的第三起人類感染病例。

3月下旬，德州一名農場工人被診斷為全球首例已知從哺乳動物感染禽流感的病例。密西根州官員上周宣布該州首例感染病例；密州衛生官員表示，該工人在「受感染牛奶直接濺入眼睛」後出現眼部症狀。

衛生官員30日表示，第三位人類感染禽流病例有咳嗽和眼睛不適症狀，其他兩名工人只有眼部有症狀。密州衛生官員表示，該工人很快取得抗病毒藥物，正從呼吸道症狀恢復中。

衛生官員表示，儘管接觸受感染動物的農場工人面臨更高風險，但民眾面臨的風險仍然很低。官員表示，密州兩椿病例發生在不同農場，沒有人際傳播跡象。

美國疾病防治中心(CDC)表示，「風險取決於接觸；此例的相關接觸是受感染動物。」

密西根州衛生廳醫療主管巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)指出，密州兩名乳牛場工人都沒有戴面罩或其他個人防護裝備，「這表示，直接接觸受感染牲畜對人類構成風險，個人防護裝備是防止乳牛場和家禽農場工作人員傳染的重要工具」。

研究H5N1的加拿大薩斯克其萬大學(University of Saskatchewan)疫苗和傳染病組織(VIDO)病毒學者拉斯穆森 (Angela Rasmussen)表示，「H5N1對乳製品工人來說是明顯的職業風險，儘早發現新病例很重要，這樣我們才能了解如何降低乳牛及工作人員的風險。」拉斯穆森還表示，沒有證據顯示加拿大一般民眾面臨的風險增加。

加拿大衛生部長霍蘭德(Mark Holland)30日表示，加拿大沒有發現乳牛感染H5N1病例，商業牛奶供應中也沒有發現病例。

美國農業部表示，截至30日，H5N1病毒株已在全美九個州66個乳牛場中發現。

自2020年以來，禽流感病毒已在數十個國家的更多動物物種中傳播；其中包括狗、貓、臭鼬、熊、海豹等。

流感 加拿大 密西根州

上一則

失蹤50年 藍儂吉他285萬元天價拍出 創披頭四吉他拍賣價新紀錄

下一則

12州試行成效不錯 「直接申報」網路免費報稅 改永久計畫

延伸閱讀

美乳牛染禽流感疫情 出現第3起牛傳人病例

美乳牛染禽流感疫情 出現第3起牛傳人病例
愛阿華州一處養雞場爆發禽流感 撲殺420萬隻蛋雞

愛阿華州一處養雞場爆發禽流感 撲殺420萬隻蛋雞
9州乳牛爆禽流感 專家談傳播途徑、食安問題

9州乳牛爆禽流感 專家談傳播途徑、食安問題
美國農場禽流感疫情 首度發現羊駝感染

美國農場禽流感疫情 首度發現羊駝感染

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了