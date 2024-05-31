人類染禽流感 密西根乳牛場爆第3例 衛生官員：沒有人際傳播跡象

又一名密西根州乳牛場工人被診斷出感染禽流感，這是美國爆發乳牛感染H5N1禽流感之後的第三起人類感染病例。(美聯社)

衛生官員30日表示，又一名密西根州 乳牛場工人被診斷出感染禽流感 ；這是美國爆發乳牛感染H5N1禽流感之後的第三起人類感染病例。

3月下旬，德州一名農場工人被診斷為全球首例已知從哺乳動物感染禽流感的病例。密西根州官員上周宣布該州首例感染病例；密州衛生官員表示，該工人在「受感染牛奶直接濺入眼睛」後出現眼部症狀。

衛生官員30日表示，第三位人類感染禽流病例有咳嗽和眼睛不適症狀，其他兩名工人只有眼部有症狀。密州衛生官員表示，該工人很快取得抗病毒藥物，正從呼吸道症狀恢復中。

衛生官員表示，儘管接觸受感染動物的農場工人面臨更高風險，但民眾面臨的風險仍然很低。官員表示，密州兩椿病例發生在不同農場，沒有人際傳播跡象。

美國疾病防治中心(CDC)表示，「風險取決於接觸；此例的相關接觸是受感染動物。」

密西根州衛生廳醫療主管巴格達薩良(Natasha Bagdasarian)指出，密州兩名乳牛場工人都沒有戴面罩或其他個人防護裝備，「這表示，直接接觸受感染牲畜對人類構成風險，個人防護裝備是防止乳牛場和家禽農場工作人員傳染的重要工具」。

研究H5N1的加拿大 薩斯克其萬大學(University of Saskatchewan)疫苗和傳染病組織(VIDO)病毒學者拉斯穆森 (Angela Rasmussen)表示，「H5N1對乳製品工人來說是明顯的職業風險，儘早發現新病例很重要，這樣我們才能了解如何降低乳牛及工作人員的風險。」拉斯穆森還表示，沒有證據顯示加拿大一般民眾面臨的風險增加。

加拿大衛生部長霍蘭德(Mark Holland)30日表示，加拿大沒有發現乳牛感染H5N1病例，商業牛奶供應中也沒有發現病例。

美國農業部表示，截至30日，H5N1病毒株已在全美九個州66個乳牛場中發現。

自2020年以來，禽流感病毒已在數十個國家的更多動物物種中傳播；其中包括狗、貓、臭鼬、熊、海豹等。