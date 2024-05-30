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因體臭被請下機 3名非裔男子控告美國航空歧視

記者張聲肇／綜合報導
三名非裔男子控告美國航空公司歧視，因為他們在鳳凰城飛往紐約的美航班機上，被工作人員以體臭為由請下飛機。(美聯社)
三名非裔男子控告美國航空公司歧視，因為他們在鳳凰城飛往紐約的美航班機上，被工作人員以體臭為由請下飛機。(美聯社)

三名非裔男子在鳳凰城等待起飛的美國航空班機上，因體臭被請下機，但後來還是搭上同一班機返回紐約。三人29日在紐約聯邦法院對美國航空提告，說他們是遭受歧視待遇的受害人。

原告說，今年1月在鳳凰城機場同一班機上，另有五名非裔男性，也被以同樣理由請下機。

他們說，美國航空的員工告訴他們，因為有人投訴，嫌他們的體臭，才請他們改搭乘別班飛機，但這根本就是子虛烏有的理由。他們當場就向美航反應，表達受到歧視。

根據訴狀，被請下機的非裔男折騰了約一小時，美航發現當天晚上已經沒有其他班機飛往紐約，於是又讓他們重新登機，搭乘原班機。

美國航空表示該公司正在調查訴狀所陳述是否屬實。「凡有人說我們有歧視行為時，我們都非常嚴肅看待，乘客選擇搭乘美航班機，我們都希望他們能有正面積極的旅行經驗。」

｢本公司團隊正在調查此事，提告人所言不反映我們的核心價值，也不反映我們關懷乘客的營業宗旨。」

代表三人提告美航的是律師納德(Ralph Nader)創設的消費者權益組織「公共公民」(Public Citizen)。

2017年，民權組織「全國有色人種提升協會」(NAACP)曾發布警告，提醒非裔乘客搭乘美國航空班機時要小心，因為好幾名非裔乘客曾抱怨過被這家航空公司歧視的經驗。在美國航空保證做出改變後，該協會撤除警告。

非裔 歧視

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