愛阿華州一處養雞場爆發禽流感 撲殺420萬隻蛋雞

愛阿華州蘇郡一處養雞場發生禽流感疫情，致病原毒性很強，當局正在著手撲殺420萬隻受影響的蛋雞。(美聯社)

愛阿華州28日表示，蘇郡(Sioux County)一處養雞場發生禽流感疫情 ，致病原毒性很強，當局正在著手撲殺420萬隻受影響的蛋雞。

美聯社報導，州方表示這次是在一處大規模蛋場測出該種毒性極強的禽流感病毒，工作人員正在著手撲殺雞隻；禽流感爆發已一整年，這是最新案例，還影響到酪農的乳牛。上周這種病毒也證實出現在明尼蘇達州明尼雅波利斯市以西一處蛋農場，結果不得不撲殺近140萬隻雞。

聯邦農業部 (Department of Agriculture)表示，自2022年禽流感發作以來，總共已撲殺9234萬隻雞。

雖然禽隻養殖業爆發禽流感已變得有點稀鬆平常，但擴散到牛隻，就讓人感到憂慮。今年5月，第二位酪農場工人被確診受到感染，而且在牛肉及牛奶中也驗出禽流感病毒。目前已證實在九個州的酪農場出現該病毒。

公衛及農業部門官員表示，病毒危害到民眾的機率依然很低。農業部表示，染病乳牛的牛肉不會進入全國食物供應鏈，牛肉食用依然安全。

接觸到染病雞隻、牛隻的工人染病風險較高。在美證實的三起人類染病案例，有兩起是酪農場工人，第三例是一名男子在養雞場撲殺染病雞隻時遭到感染。