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美國歸還竊自義大利8000萬元被盜文物

編譯徐薏茹／綜合報導
紐約市地方檢察官辦公室文物走私組最近將過去一年在紐約和新澤西等地查獲的600件古羅馬文物歸還給義大利。(歐新社)
紐約市地方檢察官辦公室文物走私組最近將過去一年在紐約和新澤西等地查獲的600件古羅馬文物歸還給義大利。(歐新社)

位於羅馬市中心的中央修復學院(Central Institute for Restoration)辦公室28日上午展出約600件藝術品，這些都是義大利過去失竊的文物。

現場可看到真人大小的青銅雕塑、微小的羅馬硬幣、油畫、馬賽克地板磁磚等，歷史從西元前九世紀橫跨至西元二世紀，這還只是一年內由紐約市地方檢察官辦公室文物走私組主管波格達諾斯(Matthew Bogdanos)團隊沒收，並歸還義大利的被竊與走私藝術品。

這些走私物品掠奪自義大利拉齊奧(Lazio)、坎帕尼亞(Campania)、普利亞(Puglia)、卡拉布里亞(Calabria)和西西里(Sicily)等地，去年在紐約、新澤西被扣押。

波格達諾斯向有線電視新聞網(CNN)透露，歸還的藝術品，加上去年遣返的60件物品，價值超過8000萬元，但比起仍藏在私人倉庫以及在美國博物館展示的眾多藝術品，這些只是冰山一角。

這批8000多萬元的物品不包括他的團隊剛在美國查獲的另外100件物品。

義大利文化遺產保護憲兵隊(Carabinieri for the Protection of Cultural Heritage)指揮官加爾加羅(D. Francesco Gargaro)表示，沒收和歸還被盜文物之所以會如此困難，是因為當局往往不曉得他們要尋找什麼，「文物從秘密墳墓中被盜走時，從未被編目」，這代表除了物品本身，其歷史背景也被竊走，搶走考古學家的寶貴資訊。

加爾加羅說，最近歸還義大利的大部分文物都是被祕密挖掘出土，或是從教堂、博物館和私人來源竊取而來。

義大利文化遺產保護憲兵隊根據名為「失竊藝術品檢測系統」(Stolen Works Of Art Detection System，簡稱SWOADS)的新計畫，使用人工智慧搜索被盜的文化資產，藉由掃描網站上和社群媒體上的圖象來搜索被竊文物。

義大利文化副部長馬其(Gianmarco Mazzi)28日表示：「如此重要的文化資產歸還義大利，無論是從數量還是歷史藝術價值方面來看，都是另一項重大的成就。」

加爾加羅指出，多虧人工智慧搜索計畫，光是2023年就在全球發現並沒收共10萬5474件藝術品，價值超過2億8700萬美元。

義大利 博物館 人工智慧

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