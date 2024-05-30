創校323年 耶魯大學任命首位女校長

文化歷史學家莫莉·麥金尼斯29日獲任命為耶魯大學第24任校長，成為這所常春藤盟校首位女性校長。(美聯社)

高等教育領袖和文化歷史學家莫莉·麥金尼斯(Maurie McInnis)29日獲任命為耶魯大學 第24任校長，成為這所全球知名常春藤盟校首位女校長。麥金尼斯訂7月1日走馬上任，接替即將退休、重返教學崗位的校長蘇必德(Peter Salovey)。

現年58歲的麥金尼斯，2020年起擔任在紐約長島 的石溪紐約州 立大學(Stony Brook University)校長，在此之前，曾任奧斯汀德州大學教務長，另在維吉尼亞大學擔任十年行政管理人員。她在耶魯大學取得藝術史碩士和博士學位，並自2022年起加入耶魯大學董事會。

耶魯表示，麥金尼斯的學術研究重點是1800年代美國南部藝術政治和奴隸制度。校方強調，麥金尼斯是校董會一致選擇。

麥金尼斯聲明表示，她的首要任務是「與已認識的人重新建立聯繫並認識更多人」，「是你們讓這所大學成為今日的耶魯」。

耶魯大學於1701年創校，現有400億元捐贈資金，約1萬2000名大學生和研究生、5500名教師、約1600名員工。

在全國校園因加薩戰爭出現抗議浪潮之際，耶魯大學和石溪紐約州大都有學生被逮捕。麥金尼斯曾在石溪紐約州大學表示，學校支持學生自由表達與和平集會權利，但「不允許抗議示威擾亂學術環境、造成安全問題或違反大學有關學生的指導方針」。

石溪紐約州大29名抗議者被捕後，該校教職員以微弱優勢否決了譴責校長麥金尼斯案。

耶魯大學遴選委員會發表聲明，讚揚麥金尼斯的學術成就與領導經驗，和她在氣候變遷方面的表現。耶魯大學美國研究教授賈桂琳·戈爾茲比(Jacqueline Goldsby) 表示，「麥金尼斯在各方面都是人文主義實踐者。她的戰前視覺文化書籍屢獲殊榮，是耶魯大學教師精闢嚴謹的學術成果代表，希望我們的學生好好研讀。」

耶魯大學1977年至1978年曾由漢娜·格雷(Hanna Holborn Gray)擔任代理校長，但不曾正式任命女性校長。