暴風雨再襲 德州逾百萬戶斷電 全美國殤日24人死

挾帶強風和棒球大小冰雹的暴風雨28日襲擊德州。圖為達拉斯一所健身房前停著的汽車，被裂開的樹木壓住。(美聯社)

挾帶強風和棒球大小冰雹的暴風雨28日襲擊德州 ，導致100多萬戶斷電，全美國國殤日假期期間的惡劣天候，釀成至少24人死亡的天災。

德州北部達拉斯和福和市等地，在早於往常來臨的悶人熱浪煎熬下，又逢暴雨強風，達拉斯郡就有30多萬戶停電，德州東部鄉間也大面積停電。

多處舉行決選的投票 所也因而斷電，包括達拉斯郡內上百個投票所，在陰暗壟罩下進行投票、計票工作。郡法官簡金斯(Clay Jenkins)宣告全郡為災區，有些養老院啟動備用發電機，「這將是連續幾天沒電可用的情況。」

氣象預報28日入夜後，達拉斯地區狂風暴雨還會更嚴重。休士頓官員提醒民眾，時速70哩的強風雷陣雨，正朝該市撲去，有30多萬戶停電，汽車在被水淹的高速公路上艱難行進。兩周前，颶風級的強風才吹倒電線設備，讓80多萬住家和商店停電。

周末各地暴風雨和龍捲風 ，在德州、奧克拉荷馬、阿肯色、肯塔基、北卡和維吉尼亞州奪走人命，中西部更出現「渦流旋風」，在密西根湖西部演出驚心動魄的畫面。

聯邦緊急事務管理署（FEMA）署長克瑞斯威爾（Deanne Criswell ）29日將赴阿肯色州視察災情，現場評估國殤日假期龍捲風肆虐造成的損失。根據官方統計，該州有八人死亡。

龍捲風25日橫掃德州庫克郡，橫掃移動住家園區，造成七人死亡。奧克拉荷馬州麥耶斯郡兩人死亡。密蘇里州26日強風吹倒樹木，壓死在帳篷露營的男子。肯塔基州長貝席爾說，該州五人死於颶風，地點就在2021年12月龍捲風釀成81死慘劇不遠處，有一家人在同一地點重蓋的房屋，竟然也被這陣狂風再度摧毀。

截至28日午間，路易西安那、肯塔基、阿肯薩斯、西維吉尼亞和密蘇里，仍有15萬戶停電。