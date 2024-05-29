龍捲風摧殘同一地點 肯塔基這家又夷為平地

圖為肯塔基州21歲居民約翰遜(右)二度失去住家，決定離開該地，28日和女友從房屋殘骸中撿出可用的物品。(美聯社)

肯塔基州 西部社區巴恩斯利(Barnsley)26日遭遇時速165哩的強大龍捲風 襲擊。對巴恩斯利21歲居民德文·約翰遜(Devin Johnson)來說，這是他人生的第二場巨變。2021年，他同一塊土地上的家被另一場龍捲風夷為平地；而今他和祖父母及女友的家又被龍捲風捲走，他們再度無家可歸。

2021年12月那場可怕的龍捲風摧殘之夜，導致81人死亡，約翰遜回憶仍歷歷在目。現在，他看著工人拿鏈鋸切開他們的拖車式活動房屋殘骸，只能說：「想不到這種事會再次發生。」

面對重新開始的種種不確定，約翰遜說：「我們唯一確定的是，不會回到這裡了；它有太多關於我們失去一切的記憶。」

約翰遜一家在龍捲風襲來前，逃到附近麥迪遜維爾(Madisonville)親戚處避難。後來，他開車回家，拐過街角進入自家社區，接近自家所在處，卻看到那裡「什麼都沒有」。

2021年那場龍捲風，約翰遜一家逃過一劫。因為沒有地下室，約翰遜蹲在廚房，他祖父母、妹妹和他女友死命抓住桌子，他叔叔和嬸嬸在走廊上用床墊蓋在身上。「你先聽到吼叫聲，然後整個房子開始搖晃，」他憶道： 「電源開始閃爍，窗戶被震碎，然後你突然感到風和壓力，咆哮聲撕裂房子，開始拉扯你，試圖把你拖出去。」他們都沒有受傷，但活動房屋被毀。

現在這場風暴後，他們的家當又都散落一地；「這次，我們擁有的一切都消失了。」約翰遜說。儘管兩次遇到龍捲風都有保險 ，但當前處境和第一次一樣嚴峻，「我們只想弄清楚下一步如何走」。

約翰遜目前住在一家汽車旅館，親戚幫忙支付費用。他計畫搬到麥迪遜維爾，希望能找到住處。目睹龍捲風的巨大威力後，他渴望擁有一個有地下室的家；他說：「我們知道龍捲風的力量有多大，也知道它可以輕易奪走你的生命。」