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維護婦女生殖權 蓋茲前妻2年內將捐10億

記者胡玉立／綜合報導
梅琳達．蓋茲將在2026年以前捐款10億元，透過她的組織Pivotal Ventures促進全球婦女權利。(美聯社)
梅琳達．蓋茲將在2026年以前捐款10億元，透過她的組織Pivotal Ventures促進全球婦女權利。(美聯社)

全球最富有慈善家之一、比爾蓋茲前妻梅琳達．蓋茲(Melinda French Gates)5月稍早宣布辭去「比爾及梅琳達蓋茲基金會」職務；28日她提及自己離開蓋茲基金會的原因和她的慈善事業新計劃：有感於最高法院推翻墮胎權，梅琳達認為有必要支持美國婦女生殖權利，她將在2026年以前捐款10億元，透過她的組織Pivotal Ventures促進全球婦女權利。

比爾及梅琳達蓋茲基金會(Bill & Melinda Gates Foundation)是全球最大慈善組織，20多年前由蓋茲夫婦聯手創建，未來將更名為「蓋茲基金會」(Gates Foundation)。梅琳達已宣布6月7日是她在該組織的最後一天；依據梅琳達與比爾蓋茲離婚協議，她辭職後，將自蓋茲基金會獲得125億元。

梅琳達誓言她的慈善事業將以婦女和家庭為重；28日她在紐約時報撰文，進一步提出新計劃細節。她表示，聯邦最高法院2022年做出各州自主決定墮胎權的多布斯(Dobbs)裁決後，她感到有必要為美國人生育自由提供財務支持；過去蓋茲基金會只在海外提供這類支持。

梅琳達寫道，「雖然我長期致力改善海外避孕藥具的取得，但在後多布斯時代，我覺得有必要在國內支持生殖權利；改善婦女權利組織長期缺乏資金，面對敵人發動攻擊被迫採取守勢的局面。我想提供幫助，打平賽局。」

梅琳達表示，她將在2026年以前捐贈10億元，透過她的組織Pivotal Ventures促進全球婦女權利，其中包括美國生殖權利在內。過去幾周她已開始透過她的組織Pivotal Ventures向在美國工作的團體提供新資助，以保護並提高婦女權利和影響力。

這些團體包括全國婦女法律中心(National Women’s Law Center)、全國家庭工人聯盟(National Domestic Workers Alliance)和生殖權利中心(Center for Reproductive Rights)等等。梅琳達總共宣布了6億9000萬元捐款承諾，她還將在2026年底前，向12個人每人提供2000萬元，分給他們選擇的非營利組織。

比爾蓋茲 墮胎 紐約時報

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