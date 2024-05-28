百萬無證客攜眷湧入 公校壓力大

2021年以來，與家人或獨自入境的無證移民學生達100萬人，對學校造成龐大壓力。(路透)

自2021年以來，已有數以百萬計無證移民攜家帶眷獲准暫時入境定居，連帶大批學生湧入各地學校上課，讓各級學校飽受財務與教學雙重壓力。

麻州 史托頓(Stoughton)八年級學生德賽爾(Sandla Desir)在課堂上用帶口音的英語大聲朗讀蘇斯博士(Dr. Seuss)的童書，但13歲的德賽爾閱讀能力還不到位，去年9月進入歐唐奈中學(O'Donnell Middle School)就讀，以海地克里奧爾語(Haitian Creole)為母語的德賽爾幾乎看不懂英文。

華爾街日報(WSJ)報導，數據顯示自2021年以來，與家人或獨自入境的無證移民學生達100萬人，形成公立學校財務與資源龐大壓力，丹佛市學校今年稍早宣布，因大批新移民學生湧入，教育經費缺口達1750萬元。

麻州史托頓學區 出現逾500名非英語系的移民學生，是三年前的兩倍，多數來自海地，因此得多花50萬元用來增聘教師與支付校車交通費，雖然麻州表示會負擔這筆費用，但學區的學監巴埃塔(Joseph Baeta)認為，時間與經費的不確定性仍有極大挑戰，因為過去五年來，該學區第二語言的英文教師人數從7人增加至17人。

由於麻州法律規定，應為任何尋求庇護的家庭提供庇護，因此該州收容所安置7477個家庭，幾近飽和，約有一半來自移民家庭 ，而且自2022年10月以來，已挹注2600萬元分擔學區學費與移民學生的生活開銷。

為刪減經費，麻州政府整合各地收容所，於是移民家庭猶如逐水草而居被迫遷移，不利於移民兒童適應美國生活，德賽爾的母親艾徹奇(Dianise Archange)坦承前途茫茫：「女兒說她喜歡這所學校，希望我在這附近找到住處。」不過波士頓都會區租屋價格昂貴，德賽爾一家最終恐得離開史托頓到其他地方定居。

還有位於波士頓北部的皮博迪(Peabody)學區，本學年臨時加收80名新移民學生，恐影響現有學生教育資源，學區負責人瓦達拉(Josh Vadala)直言：「當孩子得不到他們需要的東西時，很容易產生敵意。」

值得注意的是，新移民學生初來乍到，學習面臨重大挑戰，加上過往顛沛流離的經歷，很容易出現心理創傷，巴埃塔表示：「有些學生連母語都還沒學會，因為不到五歲就在二、三或四個國家輾轉生活。」