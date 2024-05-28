密蘇里小學生募款 幫同學繳午餐欠費

密蘇里州五年級學生戴肯‧克萊默發起募款善舉活動，得到廣泛報導。(CNN報導截屏)

密蘇里州 藍泉湯瑪斯奧狄肯小學(Thomas Ultican Elementary，簡稱TUE)五年級學生戴肯‧克萊默(Daken Kramer)發起募款活動，結果善款總額超乎預期，不僅幫助TUE學生繳清午餐欠費，還有餘額幫助學區 內另一所高中的弱勢學生。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，戴肯的母親凡妮莎·克萊默(Vanessa Kramer)表示，戴肯最初希望向親友及當地企業募得3500元，此數額僅略高於TUE債務。

凡妮莎5月中旬透過臉書(Facebook)發布影片表示，兒子發起的「戴肯餵飽湯瑪斯奧狄肯小學」(Daken Feeds TUE)最終募得7370元。

戴肯將7370元的支票 交給校方後，清償TUE所有學生的欠費，剩下的捐給該學區的藍泉高中(Blue Springs High School)。

凡妮莎說：「小學生不該背負債務，我們發現有些高中會禁止未繳清午餐債務的學生參加舞會或畢業典禮，而有些家庭實在無能為力。」

應戴肯的要求，凡妮莎聯繫藍泉學區，取得學生午餐債務的資料；該學區每位小學生的午餐2.55元，弱勢學生可折扣40分。

學區發言人凱蒂‧伍爾夫(Katie Woolf)表示，藍泉學區有約1萬5000名學生，其中29%的人可享用免費午餐或打折。

凡妮莎表示，戴肯向「親友和當地企業發出挑戰，請他們善進社會責任」，而募款活動迅速擴及德州、佛羅里達州和新澤西等州；活動發起不到兩周，募款金額就已達到原設定目標的一倍多。

戴肯21日升上六年級，且因前述善行獲頒五年級生第一屆「戴肯‧克萊默傳承獎」（Daken Kramer Legacy Award）。

戴肯的老師克里斯蒂‧海利(Kristi Haley)宣布獎項時說：「戴肯無私的行為影響全學區的數十名學生，不只是你募到的金額，鼓勵我們的是你的初心、動力、決心和幫助他人的勇氣。」

戴肯表示，獲獎讓他震驚。他說：「這絕對是個驚喜，我不知道他們會這麼做，許多情緒湧上心頭。」