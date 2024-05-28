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騙打止痛針 詐4500萬保險金 孿生醫認罪

編譯徐薏茹／綜合報導
達拉斯一對雙胞胎兄弟醫師為數千名病患佯裝注射昂貴的止痛針，詐騙4500萬元保險金。（路透）
達拉斯一對雙胞胎兄弟醫師為數千名病患佯裝注射昂貴的止痛針，詐騙4500萬元保險金。（路透）

達拉斯的一對雙胞胎兄弟醫師為數千名病患佯裝注射昂貴的止痛針，詐騙4500萬元保險金，這些止痛針甚至沒有真正穿透病患皮膚；兩人已對此認罪，分別面臨10年以上的徒刑。

51歲的德諾·巴羅加(Deno Barroga)、德希·巴羅加(Desi Barroga)兄弟聲稱，他們提供的注射劑含有皮質類固醇(corticosteroid)，這一抗炎藥物用於治療關節炎、坐骨神經痛、背部疼痛等多種疾病。

數千名病患每月到他們的診所看診，治療費用由藍十字藍盾協會(Blue Cross Blue Shield)、信諾集團 (Cigna)、聯合健康保險(United Healthcare)等大型保險機構給付。

一項法律調查揭露，專門從事復健治療的巴羅加兄弟將針頭壓在病患的皮膚上，但沒有注射藥劑，並在假注射部位擦上局部麻醉藥，據推測是為了模仿注射時的不適感。

巴羅加兄弟告知保險公司，他們的病患每次就診最多注射80次皮質類固醇。

這對雙胞胎兄弟偽造醫療紀錄，這些醫療紀錄通常在患者間的紀錄剪貼或複製，變化極小。

他們還告訴病患在紀錄中加入關於注射和其他治療的假造說明。

巴羅加兄弟承認向保險公司開出至少4500萬元的帳單，並且在2016年初至2022年末獲得至少900萬元的給付。

兩人正在等待量刑，每人將面臨最多10年的聯邦監禁。他們都放棄了緝毒局的登記，並在量刑前至少14天被放棄醫療執照。

兩人的辦公室位於德州達拉斯的格林維爾(Greenville Ave)大道7515號，先前曾受到審查。

2021年，德州醫療理事會(Texas Medical Board)發現德希未妥善地保留醫療紀錄、病患歷史和檢查細節資訊，他因此被列入矯正計畫。他還被裁定，未能為開立芬太尼藥貼等管制藥物提供可接受的理由。

2016年，德諾被指示需支付3000元的罰款，並接受醫師開處方藥課程，此前理事會發現他誤開管制藥物和其他藥物給病患。

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