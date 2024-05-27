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售票巨頭理想國被告 泰勒絲粉絲按讚

編譯徐薏茹／綜合報導
司法部對售票平台Ticketmaster母公司「理想國」提出反壟斷訴訟的消息傳 開，泰勒絲粉絲感覺胸中出口怨氣。(路透)
司法部對售票平台Ticketmaster母公司「理想國」提出反壟斷訴訟的消息傳 開，泰勒絲粉絲感覺胸中出口怨氣。(路透)

兩年前，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的粉絲發起一場線上活動，旨在解散售票平台巨頭Ticketmaster；日前美國司法部對Ticketmaster母公司「理想國」(Live Nation)提出反壟斷訴訟的消息傳出後，部分粉絲表示，感覺他們的動員獲得了回報。

23日暱稱為Swifties的泰勒絲粉絲紛紛在社群媒體上慶祝司法部的消息。

紐約作家兼數位組織人史蒂芬妮·艾利(Stephanie Aly)說：「這展現了集結有共同點人群的力量，而這個共同點可能不是你所預期的那種。」

艾利是2022年行動的Swifties之一，他們團結起來收集數千份調查回應，一同分享有關Ticketmaster的類似負面體驗。

艾利指出，Swifties動員在MTV音樂錄影帶大獎(VMA)投票，以及在發行日購買專輯等，「那麼如果我們能將這一力量用在可以創造更大改變的事物上會如何呢？」

2022年末，泰勒絲2023年「Eras Tour」演唱會國內預售流量超載，導致網站癱瘓，Ticketmaster取消售票，粉絲對Ticketmaster的不滿開始爆發，售票爭議很快獲得泰勒絲本人關注，促使Ticketmaster道歉，並承諾給予粉絲第二次搶票的機會。

粉絲多年來一直在抱怨Ticketmaster，該公司2010年被理想國併購，理想國控制約70%的售票和現場活動場地市場。

許多藝人也曾在聯邦層面推動售票改革，但運氣不佳，Ticketmaster的主導地位一直持續存在，但事實證明，Swifties正是推動這一改革，並且讓更多人關注此事的強大力量。

參院司法委員會2023年1月舉行聽證會，審查Ticketmaster在售票產業的主導地位，調查該公司的過度控制是否不公平地傷害顧客的權益，聽證會上的參議員也提到泰勒絲。

聖母大學政治科學教授哈登(Jeff Harden)說，Swifties非常團結，利用他們自己的時間與資源解決問題，「他們也非常懂數位」。

Swifties於2022年12月曾對理想國提出兩起重大集體訴訟。其中一項於去年年底撤銷，另一起由355名購票人的訴訟因等待第九巡迴上訴法院的裁決而擱置。

泰勒絲 司法部 投票

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