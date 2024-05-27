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芙莉歐莎大賣 救不了國殤日周末票房

編譯徐薏茹／綜合報導
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」劇照。(美聯社)
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」劇照。(美聯社)

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」(Furiosa: A Mad Max Saga)以2560萬元票房拿下三天周末票房冠軍，然而，無論是瘋狂麥斯系列還是「加菲貓：農場大冒險」(The Garfield Movie)都無法挽救影院業績，今年的國殤日假期周末票房跌至20年來的低點。

華納兄弟(Warner Bros.)預計27日再次公布四天周末的票房成績。

「芙莉歐莎」是「瘋狂麥斯：憤怒道」前傳電影，由安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)、克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)領銜主演。

親子動畫電影「加菲貓」是索尼旗下哥倫比亞影業(Columbia Pictures)和愛爾康娛樂(Alcon Entertainment)本周末聯合推出的新片，目前以3190萬元拿下四天假期周末票房冠軍，索尼預計三日周末票房為2480萬元。

除了2020年的國殤日假期電影院因新冠疫情關閉之外，今年的票房是自1995年的「鬼馬小精靈」(Casper)後，29年來票房收入最低的冠軍電影。

國殤日假期周末票房通常能迎來新高峰，有10部電影的票房收入達到1億元；2022年「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)創下1億6000萬元的票房紀錄；去年真人版「小美人魚」(The Little Mermaid)吸金1億1800萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)指出：「這是一個有點緩慢的國殤日周末，有幾件事沒有發生，造成了這一情況，我們沒有引領進入夏季的順風，沒有漫威(Marvel)電影開啟夏季檔期，在某種意義上，我們一整年都在追趕。」

「芙莉歐莎」從未預期能加入首映周末票房1億元的行列，但其四天假期票房表現應該更強勁，達到4000萬元的範圍，這將更符合「瘋狂麥斯：憤怒道」的水準，該片在2015年5月上映，首映周末票房為4540萬元，全球票房收入累計接近3億8000萬元。

「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」劇照。(美聯社)
「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」劇照。(美聯社)

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