招募廣告「限美國出生白人」維吉尼亞州科技公司挨罰
維吉尼亞州亞瑟格蘭德科技公司(Arthur Grand Technologies)招募員工的廣告只限「美國出生白人」應徵，不但引發網民蹙眉，也招致美國政府注意。
司法部說，總部在維州艾希本(Ashburn, Va.)的這家公司去年刊登的廣告，限「美國出生的公民(白人)」，也只准住在德州達拉斯60哩以內的人應徵，這條歧視性的廣告，違反了移民與國籍法。
該公司在印度子公司的人員2023年3月和4月在Indeed貼出求才網站廣告，替該公司行銷與保險理賠部門招募一名業務分析員。廣告刊出後，網路上廣為流傳，也獲數家新聞媒體報導。
Arthur Grand Technologies, Dallas, TX for Berkshire Hathaway. pic.twitter.com/LUBT7Fth3a— Jeffy Covfefe’ (@Docziggy) April 11, 2023
司法部負責民權事務的助理部長克拉克( Kristen Clarke)說，「真丟臉，21世紀了，我們居然還有雇主公然用『限白人』、『限美國出生』等字眼刊登廣告，排除同樣有資格的有色人種前來求職。」
「亞瑟格蘭德公司根據公民身分、出生國籍、膚色與種族，令人噁心且歧視排除求職者的作法，引起公憤，本人同表憤慨。」
亞瑟格蘭德公司未立即回覆媒體詢問。該公司與法務部達成和解協議時表示，公司主管階級並未核准刊登這廣告，是「不滿的某員工，故意要讓公司出糗，」才刊登這廣告。
根據協議，亞瑟格蘭德願意繳納7500元民事罰款，此外，有人向勞工部申訴求職受阻，該公司也同意賠償3.1萬元。
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