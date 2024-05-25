我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／舊金山台灣日 NVIDIA執行長黃仁勳開球 亮點是這瓶豆漿

夏季旅遊潮國殤日啟動 從公路堵到LAX

招募廣告「限美國出生白人」維吉尼亞州科技公司挨罰

記者張聲肇／即時報導
司法部負責民權事務的助理部長克拉克本人有曾遭歧視的經驗， 稱此案是世紀之恥。(美聯社)
司法部負責民權事務的助理部長克拉克本人有曾遭歧視的經驗， 稱此案是世紀之恥。(美聯社)

維吉尼亞州亞瑟格蘭德科技公司(Arthur Grand Technologies)招募員工的廣告只限「美國出生白人」應徵，不但引發網民蹙眉，也招致美國政府注意。

司法部說，總部在維州艾希本(Ashburn, Va.)的這家公司去年刊登的廣告，限「美國出生的公民(白人)」，也只准住在德州達拉斯60哩以內的人應徵，這條歧視性的廣告，違反了移民與國籍法。

該公司在印度子公司的人員2023年3月和4月在Indeed貼出求才網站廣告，替該公司行銷與保險理賠部門招募一名業務分析員。廣告刊出後，網路上廣為流傳，也獲數家新聞媒體報導。

司法部負責民權事務的助理部長克拉克( Kristen Clarke)說，「真丟臉，21世紀了，我們居然還有雇主公然用『限白人』、『限美國出生』等字眼刊登廣告，排除同樣有資格的有色人種前來求職。」

「亞瑟格蘭德公司根據公民身分、出生國籍、膚色與種族，令人噁心且歧視排除求職者的作法，引起公憤，本人同表憤慨。」

亞瑟格蘭德公司未立即回覆媒體詢問。該公司與法務部達成和解協議時表示，公司主管階級並未核准刊登這廣告，是「不滿的某員工，故意要讓公司出糗，」才刊登這廣告。

根據協議，亞瑟格蘭德願意繳納7500元民事罰款，此外，有人向勞工部申訴求職受阻，該公司也同意賠償3.1萬元。

維州亞瑟格蘭德科技公司招募員工的廣告引發爭議，該公司CEO與司法部達成協議，本月...
維州亞瑟格蘭德科技公司招募員工的廣告引發爭議，該公司CEO與司法部達成協議，本月簽署協議書。(取自司法部)

司法部 歧視 勞工部

上一則

20年來捍衛人權 喬治克隆尼律師妻子槓上以色列

下一則

傳奇巨星「貓王」故居險遭拍賣 曝老人資產易遭掠奪

延伸閱讀

佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴

佛羅里達大學中國學生會長非法運藥 將面臨刑事起訴
司法部對Live Nation提反壟斷訴訟

司法部對Live Nation提反壟斷訴訟
司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟

司法部今對售票公司Live Nation提出反壟斷訴訟
阻對無證客提控刑責 司法部告奧州違憲

阻對無證客提控刑責 司法部告奧州違憲

熱門新聞

秦曉柯臉上傷痕仍在，醫生並要求他返回醫院接受電腦斷層檢查。(特派員黃惠玲／攝影)

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

2024-05-24 09:28
亞裔少年裴凱文(Kevin Huy Bui，音譯)在縱火案當年只有16歲。(路透)

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

2024-05-22 14:35
來自中國的博士生蔡可欣5月15日出門後失蹤，她的屍體20日在康乃迪克河尋獲。（黎巴嫩市警局照片）

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

2024-05-21 19:13
CNN政治評論員愛麗絲·史都華18日陳屍自家門外。(擷自CNN)

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

2024-05-20 08:46
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26

超人氣

更多 >
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來
植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默
馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗

馬來西亞前總理馬哈迪：美國想要中國和台灣對抗
校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員

校史最年輕 11歲混血華裔社區學院畢業 她以後想當演員