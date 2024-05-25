美國3傳教士遭海地幫派槍殺身亡

海地人口1100萬人，是加勒比海地區最貧困國家，飽受幫派暴力和政治腐敗所擾，自從2021年前總統摩依士遭暗殺後，就一直處於無政府狀態。(路透)

總部位於奧克拉荷馬州 的傳教團體「海地宣教會」(Missions in Haiti)24日表示，該組織三名成員23日在海地首都太子港(Port-au-Prince)結束社區教會活動時，遭當地幫派攻擊，遇害身亡。死者包括密蘇里州眾議員貝克(Ben Baker)的女兒娜塔莉·勞埃德(Natalie Lloyd)和女婿戴維·勞埃德(Davy Lloyd)。

「海地宣教會」在臉書專頁表示，「我們傷心欲絕。」遇害三人除該組織創始人的兒子戴維·勞埃德及其妻子娜塔莉以外，還有該會全國主任裘德(Jude)。據悉，戴維和娜塔莉才剛新婚並加入宣教會；他們遭「三輛載滿了人的卡車」攻擊時，曾使用衛星電話透過星鏈(Starlink)求救，該組織試圖雇用裝甲警車救援，但救援始終未到，三人均被槍殺。

國務院 發言人表示，關於美國公民 在海地遇害一事，隨時準備提供一切適當的領事協助。

加勒比海貧困國家海地人口1100萬人，飽受幫派暴力、政治腐敗所擾。前總統摩依士(Jovenel Moïse)2021年遭暗殺後，國家領袖職位一直懸缺；去年年初最後一位國會議員任期屆滿，議會就空無一人；總理亨利(Ariel Henry)甫於4月辭職。

海地政府目前由過渡總統委員會管理，任務是舉行新選舉。由肯亞領導、美國資助訓練的聯合國國際警察部隊準備5月部署到太子港，協助海地國家警察對抗武裝幫派集團；這些集團控制全國80%地區。

國務院敦促美國公民勿前往海地，並在旅行警告中提到海地經常發生持槍綁架勒索行為，並多以美國人等外國人為目標。美國駐海地大使館定期警告仍在海地的國民盡快離開。

2021年10月，總部位於俄亥俄州的基督教援助宣教團(Christian Aid Ministries)17名美加國籍傳教士在太子港郊外被400名Mawozo幫派集團成員綁架，所幸最後都得以生還，有些人被關了近兩個月。