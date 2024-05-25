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攜20發子彈到土克凱可群島 差點被關12年

記者張聲肇／綜合報導
因不慎攜帶彈藥入境英屬土克凱可群島的賓州男子海格瑞奇，24日偕同妻子在當地出庭，他當庭認罪後，被判監禁52周但緩刑12個月，外加6700美元罰款，隨即被釋放。(取自X.com)
因不慎攜帶彈藥入境英屬土克凱可群島的賓州男子海格瑞奇，24日偕同妻子在當地出庭，他當庭認罪後，被判監禁52周但緩刑12個月，外加6700美元罰款，隨即被釋放。(取自X.com)

賓州男子海格瑞奇(Bryan Hagerich)今年2月到英屬土克凱可群島(Turks and Caicos)度假，不料被海關查獲行李中有20發子彈，而面臨牢獄之災。所幸他24日在法院當庭認罪後，獲判「監禁52周但緩刑12個月」，並當庭釋放。

海格瑞奇和太太及兩個孩子今年2月前往此一加勒比海旅遊勝地度假，因為行李中被查獲20發子彈而被捕並拘留。當地最高法院24日宣判，法官傑克遜(Tanya Lobban Jackson)認為被告不是故意攜帶子彈入境，沒有犯罪紀錄，遭逮捕對女兒造成不小的衝擊，她了解這是「特殊」情況，告誡他「今後要小心」之後，判處52周刑期，緩刑12個月，外加罰款6700美元，隨後便當庭釋放他。

依照當地法律，攜帶彈藥入境，最高可判處12年徒刑。

海格瑞奇全家聽到宣判後，激動得相擁落淚。他父親大嘆一口氣說，「這下我們終於放心了。」他繳完罰款後，即可取回被扣押的護照，返回賓州家裡，兩個孩子在等他。

迫不急待要回家的海格瑞奇說，「在這裡待了101天，我們就等這天，再短短8小時就可到家，可以擁抱孩子了，這是最美好的一天」。

但海格瑞奇說，他要全部被拘留在土克凱可群島的美國人都獲釋後，才會感到圓滿。今年以來，已有五名美國觀光客因不慎攜帶彈藥入境，而遭到逮捕拘留。

賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)本周特地飛到當地，會見海格瑞奇及其他被拘留的美國人。他說海格瑞奇獲釋是「大好消息」。

費特曼說，「他們(當地官員)承認，海格瑞奇等被拘留的美國人不是槍械走私者，他們只是犯了錯的普通人。法官知道讓海格瑞奇回家是正確的，我很感激她」。

賓州 觀光 參議員

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