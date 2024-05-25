華郵去年虧7000萬 將引進AI協助記者寫稿

位於華府的華盛頓郵報總社。該報去年虧損超過7000萬元，報社高層最近在內部會議上提出將引進人工智慧協助記者撰稿，以期吸引更多讀者訂閱。(美聯社)

華盛頓郵報 (Washington Post)去年虧損超過7000萬元，報社高層最近在內部會議上提出將引進人工智慧(AI )協助記者撰稿，以期吸引更多讀者訂閱。

CNN報導，華郵 執行長路易斯(Will Lewis)在22日員工會議上透露該報財務窘境，過去一年虧損7700萬元，達到2020年以來的新高點，讀者更大幅衰退50%。路易斯在會議一開始便說，「坦白地說，我們處於困境中，而且已經有一段時間了。」隨後他提出解決方案，包括在原本訂閱制度之外，再推出新的訂閱與支付方案。目前正在開發新的訂閱分級名為Post Pro與Post Plus，主要針對專業人士與忠實讀者向其提供包括氣象與經濟新聞通訊等即將推出的額外產品。

除了精進訂戶制度外，路易斯也將眼光望向AI。華郵技術長科斯拉(Vineet Khosla)在會議上向員工解釋在編輯室整合AI的必要性。他表示，「我完全理解現在到處都對AI感到非常恐懼，」他接著說，「但我希望我們能跨越這種恐懼，我認為我們的運作方式是在每個地方都使用AI，可以將其視為一位副駕駛來思考」。

目前該報實驗機器語言模型已經上路，例如開始使用AI生成的聲音讓讀者收聽精選的時事簡報，上周華郵總編輯莎莉·布茲比(Sally Buzbee)還宣布將推出由AI生成並由新聞室人員編輯的延伸版文章要點。

另外，華郵公關長貝爾德(Kathy Baird)在會議上告訴員工，該報有意強化讀者與記者之間的關係，希望推廣負責撰寫報導的主要記者並讓他們與讀者建立關係。從中顯見雖然華郵打算在自家產品大量注入AI，但同時也希望凸顯其新聞工作中的人性元素。

這次多管齊下的計畫是否能扭轉華盛頓郵報的命運仍有待觀察。正如路易斯親自向員工透露的，他與領導團隊面臨了重重挑戰，但他有信心認為這些作法將讓華郵邁向成功之路。他說，「期盼將來某一天當你們回想到今日，會發現這是我們公司歷史上極其重要的時刻」。