挺巴學生示威遭拒發文憑 哈佛畢典數百人退席

哈佛大學23日舉行畢業典禮。當眾人將目光對準講台的的時候，有數百名畢業生轉身離席，抗議校方日前取消13名挺巴勒斯坦學生的畢業資格。(歐新社)

哈佛大學 校園內挺巴勒斯坦 的紮營抗議活動日前和平結束，但13名參與抗議的學生22日被校方判定「沒資格取得學位」，23日的畢業典禮為此出現反彈示威。數百名身穿畢業袍的學生走出哈佛畢業典禮現場，高呼「自由，自由的巴勒斯坦」；許多人高呼「Let them walk」，要求校方允許13名學生一起獲得畢業文憑。

代表畢業生致詞的庫瑪(Shruthi Kumar)表示，「這學期我們的言論自由和團結表達受到懲罰，2024年班13名學生今天無法畢業；我對於校園內不容有言論自由和公民不服從權利，深感失望。」她的話贏得畢業生歡呼回應，掌聲久久不歇。

庫瑪還提到，針對學生受懲處問題，已有逾1500名學生請願，近500教職員工發聲；「此事攸關公民權利和維護民主原則；學生發聲了，教授們發聲了；哈佛，你聽到我們了嗎？」

哈佛教職員20日建議允許這13名參加營隊抗議活動的學生獲得學位，但哈佛大學董事會後來仍決定發出聲明，指這13人在營地抗議期間的行為違反學校政策，「哈佛學院學生手冊(Harvard College Student Handbook)明確規定，信譽不佳的學生沒資格獲得學位」。

哈佛學生支持者表示，校方的決定違反了加伯(Alan Garber)14日與哈佛挺巴學生組織「哈佛撤離被占領的巴勒斯坦」(Harvard Out of Occupied Palestine)達成的允許學生畢業協議。

全美大學校園4月初開始出現挺巴紮營抗議，呼籲加薩 停火並要求大學撤除支持戰爭企業資金。與其他大學動員警察逮捕學生平息抗議的情況不同，哈佛大學抗議學生在校方同意討論學校捐款問題後，自願拆除帳篷，和平結束示威活動。

23日應邀在哈佛畢業典禮演講的嘉賓是2021年諾貝爾和平獎得主、菲律賓記者瑪麗亞·雷薩(Maria Ressa)，她告訴畢業生：「只有在接受考驗，為自己的信念奮鬥後，你才會知道自己是誰。」「校園抗議正在考驗美國每個人。抗議是健康的；他們不該有暴力行為，也不該被噤聲。」