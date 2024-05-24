CFPB新規 先買後付同享消費者權益

消費金融業者Affirm的廣告，民眾利用手機就可以享受先買後付(Buy now, pay later)服務。(Affirm官方臉書)

消費者金融保護局(CFPB)22日宣布一項新規定，要求提供先買後付(Buy now, pay later)服務的公司必須提供消費者與信用卡 貸方相同的法律權益和保護，包括要求退款和對交易提出質疑的權利。

CFPB兩年前開始針對短期借貸行業展開調查，並因應持續的消費者投訴而頒布了新規。

先買後付貸款 通常以零利息或低利率 為訴求，允許消費者在幾周或幾個月內分期付款，此一服務通常在線上購物結帳時提供，在昂貴的大件物品，如家具、衣服和機票等商品尤其常見。

CFPB的報告顯示，超過13%的先買後付交易涉及退還或糾紛，2021年，在五家接受調查的公司中，有18億元的交易有爭議或被退還。

CFPB局長邱普拉(Rohit Chopra)在聲明中說：「無論是刷信用卡或使用先買後付服務的消費者，根據長久以來法律或現行法規，他們都有獲得重要消費者保護的資格。」

業界反應

提供先買後付服務的兩家主要公司Affirm、Klarna表示歡迎這一新規。

Affirm目前提供糾紛與錯誤解決協助；Klarna也已經調查消費者糾紛，並支付相關退款。

儘管業界一些公司已經自動選擇按照現在CFPB新規規定的標準營運，但信用卡借貸和先買後付貸款之間仍有顯著的差異，例如，並非全部的先買後付貸方都向三大信用報告機構報告貸款，一些分析師表示這可能導致消費者過度花費，或承擔超出自己管理或負擔能力之外的債務。

消費者的權益

CFPB表示，先買後付貸方需要擴大許多與傳統信用卡供應商相同的權益和保護措施。

根據新規，先買後付貸方必須做到以下幾點：

調查糾紛。貸方還必須在調查期間暫停付款要求，有時還必須發放餘額。

償付退還的商品或被取消的服務。先買後付的貸方必須將退款存入消費者的帳戶。

提供帳單對帳單。消費者必須收到與傳統信用卡帳戶相似的定期欠款對帳單。