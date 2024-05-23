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眾院通過加密貨幣法案 但參院過關機會渺茫

編譯簡國帆／綜合外電
聯邦眾議院22日通過具里程碑意義的加密貨幣法案。（路透）
聯邦眾議院22日通過具里程碑意義的加密貨幣法案。（路透）

聯邦眾議院挾著兩黨的強力支持，22日通過具里程碑意義的加密貨幣法案，意在為數位貨幣建立新的法律框架，暗示華府對數位資產部門的態度將出現重大轉變，但美國證券當局已罕見警告，該法案可能會創造新的金融風險。

眾院以279票贊成對136票反對，通過共和黨提出的「21世紀金融創新與技術法案」，共和黨幾乎全面投下贊成票，71位民主黨議員也支持，包括前眾院議長裴洛西及眾院少數黨黨鞭克拉克（Katherine Clark）。

這項法案的支持者（包括加密貨幣支持者與產業團體）主張，該法案將釐清監管態度，有助推動數位貨幣產業的發展。裴洛西認為，這項措施是「第一步」，希望與參院和拜登政府共同改善法案內容。

加密貨幣交易所Coinbase政策長薛薩德（Faryar Shirzad）形容這項法案為「跨出一大步」，因為這是白宮首度坦承有必要為加密貨幣產業，制定創造出專屬監管制度的全面法案。

這項法案將為數位資產業者創造專屬的揭露與註冊制度，並把監管責任交予商品期貨交易委員會（CFTC），而非證管會（SEC）。數位資產業者長期抱怨，證管會堅持加密貨幣業者須遵從傳統的揭露制度，為不可行的做法。

目前還不清楚參議院是否會討論這項法案，但今年要在參院過關的機率渺茫，因為好幾位參議員都已在起草自家的改革加密貨幣監管法案版本，也反對其中幾項關鍵條款。

Capital Alpha合夥公司金融服務分析師指出，參院通常不會接受眾院版法案，只會表決自己版本的法案，因此即便參院可能對某種加密貨幣立法感興趣，也幾乎確定不會是眾院版。

證管會主席詹斯勒（Gary Gensler）警告，這項法案「將造成新的監管落差，並減弱過去幾十年來關於投資合約監管的先例，使投資人和資本市場面臨無法估量的風險」。

他援引以知名的起訴、詐欺及破產案，堅稱加密貨幣應與其他資產一樣，受到相同法律的管轄，而根據眾院通過的新法案，記錄在區塊鏈上的投資合約將不再被視為證券，使投資人無法獲得證券法律的保護，且這項法案允許加密貨幣投資合約發行人能夠自行認證，自家產品為不受證管會監督的數位商品，導致證管會只有60天時間提出挑戰。

貨幣 眾院 投資

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