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拚選票 拜登再為16萬人 豁免77億聯邦學貸

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府22日宣布為16萬人 豁免累計77億元聯邦學貸。(路透)
拜登政府22日宣布為16萬人 豁免累計77億元聯邦學貸。(路透)

拜登政府22日宣布為16萬人豁免77億元聯邦學貸，教育部指出，這波獲得學貸豁免的借款人均已接到通知電郵。

有線電視新聞網(CNN)分析，11月選舉逐漸接近，拜登政府迫切希望凸顯為民眾減輕學貸壓力的施政成果，幾乎每個月都有學貸免除的消息宣布，但拜登總統面臨共和黨批評，指控政府將學貸負擔轉嫁給納稅人，而且破壞最高法院去年擋下白宮學貸豁免計畫的判例。

今年4月，拜登政府宣布為27萬7000人豁免74億元的學貸，22日的宣布讓獲得學貸免除，再添16萬人。

白宮指出，拜登政府上台迄今已為475萬民眾減輕學貸壓力，平均每人獲得免除的金額為3萬5000多元。

最新一波學貸豁免是透過拜登政府的「有價值的教育儲蓄計畫」(Saving on a Valuable Education Plan，SAVE Plan)、其他「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)或適用公務員的「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)等方案完成。

拜登在聲明中表示，自從執政第一天開始，就承諾要努力確保高等教育成為進入中產階級的門票，而不是追求機會的阻礙。

拜登指出：「我從來沒有停止為取消學貸而努力，不管共和黨民選官員幾次企圖阻撓我們。」

最新一波獲得學貸豁免的借款人當中，有6萬6900人、累計52億學貸是透過「公共服務貸款免除計畫」完成。「公共服務貸款免除計畫」累計已經為教師、護士以及其他公務員免除共計680億元學貸。

另有5萬4000人是參加「有價值的教育儲蓄計畫」，為了研究所學業而申請金額較少的學貸，累計獲得1億1300萬元免除。還有3萬9200名借款人則是參加「收入基準償款方案」，共計獲得19億元學貸豁免。

紐約時報分析，白宮今年大力推動的學貸豁免，儼然已成拜登爭取連任的核心訴求，拜登經常闡述要為勞工家庭克服昂貴高等教育花費的困難；然而，拜登雖然比所有前任總統豁免的學貸都來得多，規模卻遠遠不如競選期間的承諾，使得2020年大選時票投拜登的許多年輕選民因此失望，跡象顯示拜登原本的年輕支持者現在已流失不少。

學貸 拜登 貸款

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