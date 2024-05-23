禽流感牛傳人 全美確診第2例

密西根州接觸牛群而感染的農工，症狀輕微，病毒無擴散之虞，民眾不用緊張。(美聯社)

禽流感 從乳牛傳到人身上，在全國確診第二例。但是公衛官員22日表示，密西根州 接觸牛群而感染的農工，症狀輕微，病毒無擴散之虞，民眾不用緊張。

圖為禽流感A型H5N1病毒的電子顯微鏡影像。(美聯社)

今年3月底，德州 發現禽流感透過感染的牛隻傳給人類的全球首例。在密州的第二名患者只是眼睛有症狀，用抗病毒藥治療後，已無大礙。

2020年起，全球數十國發生禽流感病毒傳染到哺乳類動物身上的案例，染疫的包括狗、貓、臭鼬鼠、熊、海豹、鼠海豚(porpoises)。

緬因州外海的海豹被診出有禽流感病毒。(美聯社)

全國農場的牛群感染、傳人，引發食品安全的疑慮，更讓人擔心是否擴散為人類傳染病。德州首例之後，各地牛群感染雖時有可聞，這兩大疑慮幸未成真。

聯邦農業部說，22日為止，確定九個州內51個乳牛畜牧場，有牛隻感染禽流感。其中，密西根州就有15個牛群感染。公衛單位未言明多少人接觸過染疫的牛隻、檢測了多少人、或監視多少人。

感染牛隻所生產的牛奶含大量禽流感病毒，但政府官員安撫消費者說，超市買到的牛奶都經過高溫殺菌消毒，安全無虞。乳製品一般都經過巴斯特殺菌法消毒。

密西根農工感染禽流感A型H5N1病毒株是全美第三例。2022年，一名監獄囚徒在科羅拉多州夢綽斯郡(Montrose County)禽類養殖場，負責殺雞宰鴨，從染疫禽鳥感染病毒，唯一症狀是疲倦，經治療後，完全康復。這發生在牛群還未傳染給人之前。