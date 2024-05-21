Panera提神飲料又被訴 少年咖啡因過量險死

賓州一名青少年喝了連鎖餐廳潘娜拉的提神檸檬水後，心臟停止跳動幸好及時急救。(美聯社)

賓州 青少年亞當斯 (Luke Adams)喝了潘娜拉提神檸檬水(Panera Charged Lemonade)後，心臟停止跳動被送醫急救，20日家人告廠商生產推銷產品「太過疏忽、魯莽。」

不到兩周前，已經為產品咖啡 因含量過高，吃上至少四個官司的潘娜拉麵包連鎖餐廳宣布停止供應這類提神飲料。挨告原因是造成至少兩名消費者飲後死亡，另一消費者有永久健康問題。潘娜拉公司吃上官司，但一概不承認自己有法律責任。

NBC新聞報導，18歲的亞當斯家人提訴指出，他3月9日在家鄉夢露維爾的餐廳買了一份雞肉三明治和一大杯潘娜拉提神檸檬水，當晚和朋友一起看電影時，身體一向硬朗的他，突然昏厥不省人事。幸好當場有兩名護士、一名心臟科醫生先施予急救，包括使用自動體外心臟除顫器(automated external defibrillator)。

他的主治醫師波戈澤爾斯基(Andrew Pogozelski)說，這三位專業醫護人員的即時幫助，「毫無疑問提升了他的存活機率。」他在醫院還發生兩次抽搐的症狀，原因不明，唯一可能就是「攝入過量咖啡因。」

亞當斯經過插管治療，知道自己「極度幸運」才逃過一劫。潘娜拉宣布停售提神檸檬汁前幾天，匹茲堡郵報-日報(Pittsburgh Post-Gazette)首度獨家報導他的故事。

潘娜拉檸檬汁的咖啡因原料包括巴西可可(guarana )，有關的訴狀都說這是「危險的精力飲料。」

本有心臟病的賓州大學學生卡茲( Sarah Katz)，和有染色體病變及發展遲緩症的佛州男子布朗(Dennis Brown)死亡，據兩人的家屬的訴訟，都可歸因於喝了這「危險飲料」，羅德島州人史格瑞特(Lauren Skerritt)也在訴狀中說，該飲料是害她心臟「永久受傷」的禍由。

食藥局說，健康的成年人每天攝入咖啡因不宜超過400毫克。亞當斯喝下的那杯冰飲含237毫克。