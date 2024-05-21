我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

錢買不到快樂 美國人後悔莫及的大額消費有這些

為騙美加華人 台灣高材生淪詐團英文老師教發音

相競沃爾瑪 Target 5000件熱門商品降價

編譯莊瑞萌／綜合報導
連鎖零售業者Target宣布，將針對至少5000件熱門商品降價。(美聯社)
連鎖零售業者Target宣布，將針對至少5000件熱門商品降價。(美聯社)

為了吸引更多顧客上門，趕在國殤日長周末前，連鎖零售業者Target宣布將針對至少5000件熱門商品降價，Target Circle Card會員結帳時還可享優惠折扣。

每日郵報20日報導，物價以及貸款成本上漲，讓預算捉襟見肘的消費者對於支出更加謹慎，轉而到商家或網路上尋找更便宜的商品，也造成零售商必須降價來吸引更多消費者上門。不僅如此，Target也遭遇對手沃爾瑪(Walmart)激烈競爭，後者除了提供更低價格的商品，也表現出對美國消費者的強大信心，押注通膨壓力將會緩解。

Target食品、生活必需品及美妝部門主管高麥斯(Rick Gomez)說，「我們知道消費者承受了預算壓力，需要充分利用每一分錢。」因此，Target表示，隨著「國殤日」(Memorial Day)周末即將到來，對於主要食品商品包括肉類、麵包、蔬果將祭出折扣優惠，汽水、各種零食和優格也將調降價格。

隨著財報季即將進入尾聲，Target將在22日公布財報，Target股價今年截至目前已上漲近12%，並表示已經降低1,500項商品價格，包括冷凍雞胸肉和起司條，整個夏天將推出更多降價活動，範圍涵蓋數十種全國品牌與Target自有品牌。Target Circle Card會員在結帳時還將額外享有5%的折扣，全年還可獲得獨家優惠。

疫情後，民眾帳戶存款越來越少，也讓許多業者企圖推出特別限時優惠，來吸引手頭拮据的美國消費者。同時農業部也預估在2022年，有1700萬戶家庭購買食物有困難，比率相較前一年增加2.6%，除此之外，物價成長也較疫情之前還要高，2024年4月已來到3.4%。

不過，在物價居高不下的情況下，業者不只需要設法吸引顧客，同時也必須面對零售竊盜增加的問題，在紐約市與洛杉磯等大城市，商店竊盜案增加了6成以上。針對此一問題，大型零售商祭出多種措施，其中Target最近因自助結帳的獨特盜竊風險已加強管控。

Target 疫情 預算

上一則

撞垮基伊大橋 達利號終被拖走 水道恢復通航

下一則

撐不住了 美最大連鎖海鮮紅龍蝦聲請破產

延伸閱讀

迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄

迎接「國殤日」 千面旗幟致敬英雄
尋求吸引年輕人 沃爾瑪推出自家食品品牌

尋求吸引年輕人 沃爾瑪推出自家食品品牌
沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億

沃爾瑪電商銷售額年增22% 當季淨利躍升至51億
女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

女子在沃爾瑪抱怨商品幾乎全上鎖 6元紙巾也不放過

熱門新聞

「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50
美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

2024-05-15 07:18
疾病防治中心數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。美聯社

美國長者性病感染率大增 原因何在？

2024-05-15 14:20
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲
伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍

伊朗總統墜機身亡 CNN專家分析2原因疑釀禍
61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘

61歲黛咪摩爾3點全露拚影后 觀眾熱烈鼓掌超過10分鐘