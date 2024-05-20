亞利桑納州野火蔓延 「唐托國家森林」部分地區關閉

唐托國家森林部分地區因野火關閉。(路透)

根據美聯社報導，亞利桑納州 18日發生野火，火勢蔓延迅速，為避免災情擴大，當局宣布關閉「唐托國家森林」(Tonto National Forest)部分地區。

美國林務局(USFS)官員表示，18日上午位於史考特代爾(Scottsdale)東北部的「唐托國家森林」(Tonto National Forest)發生火災，火勢蔓延快速，24小時內已經吞噬約7.8平方哩面積，目前火勢尚未獲得控制。

因此林務局當天晚間宣布關閉「唐托國家森林」(Tonto National Forest)部分地區；同時鄰近的「巴特雷湖」(Bartlett Lake)水庫休閒區也將遊客撤離，以確保安全。

當局動員約200名消防人員，在四台發動機、一架空中加油機與三架灑水直升機的支援下全力滅火，並調查火災發生原因；林務局19日也公布聲明表示：「呼籲大眾離開，以免妨礙滅火行動，也為了自身與消防員安全。」

根據林務局公布的資料，野火範圍西至穴溪路(Cave Creek Road)、東至巴特雷湖、最北洪堡山(Humboldt Mountain)、最南接近福德斯河(Verde River)。