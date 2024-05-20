我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逾60萬加州居民未領通膨紓困金 逾期將失效

賴清德發表「兩國論」論述 台股盤中大跌逾150點

亞利桑納州野火蔓延 「唐托國家森林」部分地區關閉

編譯俞仲慈／即時報導
唐托國家森林部分地區因野火關閉。(路透)
唐托國家森林部分地區因野火關閉。(路透)

根據美聯社報導，亞利桑納州18日發生野火，火勢蔓延迅速，為避免災情擴大，當局宣布關閉「唐托國家森林」(Tonto National Forest)部分地區。

美國林務局(USFS)官員表示，18日上午位於史考特代爾(Scottsdale)東北部的「唐托國家森林」(Tonto National Forest)發生火災，火勢蔓延快速，24小時內已經吞噬約7.8平方哩面積，目前火勢尚未獲得控制。

因此林務局當天晚間宣布關閉「唐托國家森林」(Tonto National Forest)部分地區；同時鄰近的「巴特雷湖」(Bartlett Lake)水庫休閒區也將遊客撤離，以確保安全。

當局動員約200名消防人員，在四台發動機、一架空中加油機與三架灑水直升機的支援下全力滅火，並調查火災發生原因；林務局19日也公布聲明表示：「呼籲大眾離開，以免妨礙滅火行動，也為了自身與消防員安全。」

根據林務局公布的資料，野火範圍西至穴溪路(Cave Creek Road)、東至巴特雷湖、最北洪堡山(Humboldt Mountain)、最南接近福德斯河(Verde River)。

亞利桑納州

上一則

亞太裔傳統月／勞工部代理部長蘇維思 為工人權益奮鬥

延伸閱讀

費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外

費城藥劑師人數 居全美第4 薪資卻落百名外
華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴記錄

華人買家出手 3800萬購豪宅 刷新南加橙縣最貴記錄
拓展學前教育 長島10學區獲州府撥款

拓展學前教育 長島10學區獲州府撥款
朱利安尼歡慶80大壽宴 突接出庭令

朱利安尼歡慶80大壽宴 突接出庭令

熱門新聞

「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
疫情期間保護條款屆滿失效之後，過去一年許多民眾紛紛被俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)剔除，但其中數百萬人則是在失去白卡之後，才發現自己竟有資格取得福利。(美聯社)

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

2024-05-14 10:09
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50
美國賓州蔓越莓鎮一處迷你超市的「兆彩」顯示器2023年1月12日展示了預估頭獎為13.5億美元。資料照片。（美聯社）

樂透一注獨得5億美元 幸運兒後續卻慘了 竟官司纏身、親情破裂

2024-05-15 07:18
疾病防治中心數據指出，2012至2022年間，55歲以上長者梅毒、淋病和披衣菌感染率增加超過一倍。美聯社

美國長者性病感染率大增 原因何在？

2024-05-15 14:20
電腦模擬生成的兩個黑洞景象。(路透)

韋伯望遠鏡發現...2黑洞正在合併

2024-05-18 12:10

超人氣

更多 >
遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書

遲到100年 賓大建築系向林徽因頒發畢業證書
伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯

伊朗總統萊希直升機墜落 大霧中搜救人員也失聯
谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話

谷歌陳立人殺妻凶宅上市 開價212萬 經紀寫了1句話
9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇

9旬老太遇租霸近一年未交租 半夜被敲門恐嚇
加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲

加州18歲少女撞警車被捕 因高顏值走紅網路 神似泰勒絲