佛州女「行李夾帶子彈」入境加勒比島國遭拘留

一名美國婦女日前入境加勒比海英屬「土克凱可群島」(Turks and Caicos Islands，簡稱特凱)旅遊，被海關人員發現行李夾帶子彈而遭到逮捕。圖為示意圖。(美聯社)

一名美國婦女日前入境加勒比海英屬「土克凱可群島」(Turks and Caicos Islands，簡稱特凱)旅遊，被海關人員發現行李夾帶子彈而遭到逮捕，而且是今年第五位美國遊客違規攜帶彈藥入境，未來恐難逃牢獄之災。

每日郵報20日報導，來自佛羅里達州45歲婦女格里(Sharitta Shinese Grier)13日抵達霍華德漢密爾頓國際機場(Howard Hamilton International Airport)後被逮捕。

特凱警方宣稱，海關入境安檢時，在格里行李箱查獲子彈， 因此將她逮捕，格里母親盧卡斯(Willie Lucas)憂心忡忡向媒體表示：「只要她安全就好，請關注我們並為我們禱告，因為上帝知道我們絕對需要。」

來有親友威利斯(Chanchy Willis)也為格里抱屈並指控當局小題大作，他說：「就為了兩顆子彈？對他們五個人來說，只是一時疏忽惹的禍。」

報導指出，格里獲保後被限制不得出境，並和其他四名遭到拘留的美國人：奧克拉荷馬州 人沃森(Ryan Watson)、賓州人哈格里奇(Bryan Hagerich)、維吉尼亞州 人溫里奇(Tyler Wenrich)以及德州 人伊凡斯(Michael Lee Evans)一起居住在出租住宅，但五人原先互不相識。

40歲的沃森(Ryan Watson)因為誤將四顆打獵用子彈留在隨身行李裡，已經被拘留近一個月，對審判結果忐忑不安：「不能和我的孩子們、我的老婆在一起，這是我經歷過最可怕的遭遇。」

沃森已排定6月7日出庭，若被判有罪，最高恐面臨12年刑期；而且外界質疑沃森夫婦從威爾羅傑斯世界機場(Will Rogers World Airport)出境時，負責安檢的聯邦運輸安全管理局(TSA)人員為何沒有及時查獲這批子彈。