電影幻幻之交周末票房奪冠

「幻幻之交」女主角凱莉佛萊明和導演約翰卡拉辛斯基,出席洛杉磯首映典禮。(美聯社)

約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)編導的最新奇幻喜劇電影「幻幻之交」(Imaginary Friends)周末奪下票房冠軍,上映首周北美票房收入為3500萬元。

幻幻之交擁有夢幻卡司,由萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、凱莉佛萊明(Cailey Fleming)主演,史提夫卡爾(Steve Carell)、麥特戴蒙(Matt Damon)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、小路易斯葛塞特(Louis Gossett Jr.)、菲比沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge)、瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)等一線影星獻聲配音;本片為約翰卡拉辛斯基的原創作品,他同時包辦編劇、導演、配音工作。

幻幻之交由派拉蒙影業(Paramount Pictures)出品,據報導製作成本為1億1000萬元;目前海外票房約2000萬元,全球首映票房收入總計達5500萬元。

派拉蒙發行長艾羅森(Chris Aronson)表示,幻幻之交受到許多家庭喜愛,本片是數周以來第一部在影院上映的大型家庭親子 電影,與超級英雄電影或恐怖片不同,親子電影通常打持久戰;例如去年6月皮克斯出品的「元素方城市」(Elemental),國內首映票房為2950萬元,原本被認為已到極限,但該電影在整個夏季持續吸金,最終全球票房大賣將近5億元。

幻幻之交獲得中等評價,目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)的爛番茄指數為49%,觀眾評分為87%,在CinemaScore獲得A級評分;片商認為本片的首映成功,對於其續航力持樂觀態度,因為對於學齡兒童而言,暑假實際上已經開始了。

艾羅森說:「孩子下周開始就要放假了,我想不到比這更好的電影了,它新奇、原創,是一部溫暖人心的作品。」

前一周票房冠軍「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)表現持續亮眼,上映10日國內票房突破1億元,全球票房達2億3700萬元;第二周周末票房拿下第二名,吸金2600萬元,比上周下降55%。