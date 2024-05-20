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電影幻幻之交周末票房奪冠

編譯徐薏茹／綜合報導
「幻幻之交」女主角凱莉佛萊明和導演約翰卡拉辛斯基，出席洛杉磯首映典禮。(美聯社)
「幻幻之交」女主角凱莉佛萊明和導演約翰卡拉辛斯基，出席洛杉磯首映典禮。(美聯社)

約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)編導的最新奇幻喜劇電影「幻幻之交」(Imaginary Friends)周末奪下票房冠軍，上映首周北美票房收入為3500萬元。

幻幻之交擁有夢幻卡司，由萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)、凱莉佛萊明(Cailey Fleming)主演，史提夫卡爾(Steve Carell)、麥特戴蒙(Matt Damon)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)、小路易斯葛塞特(Louis Gossett Jr.)、菲比沃勒布里奇(Phoebe Waller-Bridge)、瑪雅魯道夫(Maya Rudolph)等一線影星獻聲配音；本片為約翰卡拉辛斯基的原創作品，他同時包辦編劇、導演、配音工作。

幻幻之交由派拉蒙影業(Paramount Pictures)出品，據報導製作成本為1億1000萬元；目前海外票房約2000萬元，全球首映票房收入總計達5500萬元。

派拉蒙發行長艾羅森(Chris Aronson)表示，幻幻之交受到許多家庭喜愛，本片是數周以來第一部在影院上映的大型家庭親子電影，與超級英雄電影或恐怖片不同，親子電影通常打持久戰；例如去年6月皮克斯出品的「元素方城市」(Elemental)，國內首映票房為2950萬元，原本被認為已到極限，但該電影在整個夏季持續吸金，最終全球票房大賣將近5億元。

幻幻之交獲得中等評價，目前在爛番茄(Rotten Tomatoes)的爛番茄指數為49%，觀眾評分為87%，在CinemaScore獲得A級評分；片商認為本片的首映成功，對於其續航力持樂觀態度，因為對於學齡兒童而言，暑假實際上已經開始了。

艾羅森說：「孩子下周開始就要放假了，我想不到比這更好的電影了，它新奇、原創，是一部溫暖人心的作品。」

前一周票房冠軍「猩球崛起：王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)表現持續亮眼，上映10日國內票房突破1億元，全球票房達2億3700萬元；第二周周末票房拿下第二名，吸金2600萬元，比上周下降55%。

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