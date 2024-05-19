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朱利安尼歡慶80大壽宴 突接出庭令

編譯盧炯燊／綜合報導
川普前私人律師朱利安尼17日晚在佛州棕櫚灘慶生派對上，收到亞州檢察長派員送達出庭通知。(美聯社)
川普前私人律師朱利安尼17日晚在佛州棕櫚灘慶生派對上，收到亞州檢察長派員送達出庭通知。(美聯社)

紐約市長、前總統川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)17日晚上在佛州棕櫚灘舉行80歲生日派對，200多位嘉賓出席，正當興高采烈之際，卻遭亞利桑納州檢察長就「假選舉人」案件派員到來送達出庭通知，指控生日壽星朱利安尼與其他人試圖推翻2020年選舉結果；此舉被視為故意砸場。

參加朱利安尼生日派對的賓客包括川普前任策士巴農(Steve Bannon)、顧問兼老友斯通(Roger Stone)等，他們高唱辛納屈(Frank Sinatra)經典歌曲「紐約紐約」(New York, New York)，祝賀這位前紐約市長。

當晚上11時派對達到高潮，賓主盡歡之際，亞利桑納州總檢察長梅耶斯(Kris Mayes)辧公室兩名人員，登門遞送「假選舉案」起訴書通知，要朱利安尼在5月21日出庭聆訊。

其中一位賓客表示，「市長泰然自若，當他收到文件開車離開時還笑了。」但有不少人對送文件的人員大叫大喊表達憤怒，甚至流下淚來，認為這是故意羞辱朱利安尼及其賓客。

梅耶斯數周來一直試圖向朱利安尼遞交出庭通知，但都不得要領。朱利安尼則在X平台貼文，嘲諷亞利桑納州官員已沒時間在這起案件為他「服務」了。

在出庭文件送達後，梅耶斯在當晚11時20分左右在X平台貼文宣布勝利，指出「出庭文件已送達最後一名被告，沒有人可以凌駕法律之上。」

亞利桑納州大陪審團是在4月24日正式起訴川普在2020年大選中的18名支持者，其中包括前白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、朱利安尼、以及川普競選團隊助理羅曼(Mike Roman)等。

起訴書指出，亞利桑納州和美國人民，於2020年11月3日選舉拜登為總統，但被告和未起訴的同謀者不願接受此一事實，密謀阻止總統職位的合法移交，違背亞利桑納州選民的意願，讓未起訴的同謀者一號(暗指川普)繼續執政。」

朱利安尼發言人表示，他對起訴之事並不擔心，與賓客度過一個難忘夜晚，期待很快獲得平反。

亞利桑納州 川普 紐約市

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