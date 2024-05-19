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原民生畢業帽戴部落飾品被校方剪掉

編譯俞仲慈／綜合報導
新墨西哥州法明頓高中畢業生珍奈西絲·白牛，在方帽子上鑲上珠飾和羽毛，象徵自己「立岩蘇族部落」的驕傲。沒想到畢業典禮一開始，就被校方人員以違規為由，動手剪掉羽毛。(取材自臉書)
新墨西哥州法明頓高中畢業生珍奈西絲·白牛，在方帽子上鑲上珠飾和羽毛，象徵自己「立岩蘇族部落」的驕傲。沒想到畢業典禮一開始，就被校方人員以違規為由，動手剪掉羽毛。(取材自臉書)

新墨西哥州一所高中最近的畢業典禮中，一名原住民畢業生在畢業帽上加裝傳統飾品，結果被校方強行剪掉，引發爭議。

 美聯社報導，13日晚間法明頓高中(Farmington High School)的畢業典禮，當國歌演奏之際，校方人員發現畢業生珍奈西絲·白牛(Genesis White Bull)的方帽上有羽毛飾品，於是直接將帽子沒收。

白牛是北達科他州「立岩蘇族部落」(Standing Rock Sioux Tribe)漢克帕帕·拉科塔人(Hunkpapa Lakota)，她在畢業帽裝飾的羽毛正是族人傳統飾品aópazan。

白牛的母親布蘭達(Brenda White Bull)向媒體表示，女兒帽子被摘下後，她詢問校方人員是否可以自行取下羽毛，結果對方竟然直接用剪刀剪掉；全家因此還為了羽毛飾品一起祈禱。她說：「這是我們族人文化之一，每當步入人生重要里程碑，拉科塔人就會做珠飾當飾品，並將羽毛放在上面。」

法明頓學區事後發表聲明指出，學區禁止對畢業帽和畢業服進行任何修改，但允許學生在畢業服下穿傳統服裝，但坦承：「工作人員只是遵循學區的準則，但我們認為此事應該用不同方式處理，可以做得更好。」

「立岩蘇族部落」主席阿爾基(Janet Alkire)則為白牛抱屈：「在她年輕人生最輝煌時刻，竟受到羞辱，絕對不可接受。」主張校方應該向白牛道歉。

報導指出，鄰近「納瓦荷族保留區」(Navajo Nation)的法明頓學區共有1萬1200名學生，其中約34%是北美原住民或阿拉斯加原住民。

當晚應邀出席畢業典禮的納瓦荷族第一夫人茉莉·黑水-尼格倫(Jasmine Blackwater-Nygren)也在臉書發文呼籲校方允許原住民學生穿戴傳統服飾出席畢業典禮：「穿著不單單只是選擇衣服、鞋子的顏色，對原住民學生而言，更是穿上傳統服裝的驕傲時刻。」

原住民 學區 新墨西哥州

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