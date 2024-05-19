美國小姐冠軍請辭 夏威夷佳麗遞補
2023年美國小姐(Miss USA)沃特(Noelia Voigt)上周出人意料宣布請辭後，改由亞軍甘凱維奇(Savannah Gankiewicz)遞補，並於15日在檀香山(Honolulu)宣誓繼任。
美聯社報導，去年美國小姐亞軍甘凱維奇15日在夏威夷州州長格林(Josh Green)見證下，遞補成為新任美國小姐，任期直到8月4日2024年新任美國小姐出爐。
28歲的甘凱維奇向檀香山電視台KHON-TV坦承，同意繼任美國小姐的決定確實讓她受到質疑：「但我想讓大家知道，因為這是責任所以才遞補這個頭銜，也是從內部積極改變的一次機會，我只能從在內部做到而非組織外部。」並強調：「這個決定並不容易，但我堅信這個機會是為我準備，我準備好為我所珍惜的組織，發揮積極影響。」
報導指出，甘凱維奇在茂宜島(Maui)出生長大，參賽前是一位模特兒，也是非營利女權組織What Makes You Feel Beautiful總監，輔導茂宜島經濟弱勢少女的生活與就學。
甘凱維奇對於自己的慈善工作充滿信心：「憑藉我是一名認證合格的心理健康急救人員以及反霸凌與預防自殺的培訓經驗，我了解優先考慮為有需要者提供援助的重要性，我相信真正的改變已經開始。」
根據報導，沃特去年11月贏得第72屆美國小姐后冠，不料在本月6日以心理健康問題為由，宣布辭去頭銜，並發表聲明感謝粉絲支持：「永遠不要損害你的身心健康。」
結果沃特請辭後兩天，17歲的美國妙齡小姐(Miss Teen USA)斯里瓦斯塔瓦(UmaSofia Srivastava)也宣布放棄后冠，其聲明表示「個人價值觀不再完全符合選美組織的方向。」
兩位選美皇后先後請辭，讓主辦單位「美國小姐大賽組織」(Miss America Organization)運作遭受質疑，斯里瓦斯塔瓦的母親芭芭拉(Barbara Srivastava)指出：「她們夢想的工作變成一場噩夢，我們不能再繼續這種遊戲，女孩們決定請辭並放棄一生夢想，為什麼她們會這麼做？」
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