美國小姐冠軍請辭 夏威夷佳麗遞補

去年美國小姐亞軍甘凱維奇15日在夏威夷州州長格林見證下，遞補成為新任美國小姐，任期直到8月4日2024年新任美國小姐出爐。(美聯社)

2023年美國小姐(Miss USA)沃特(Noelia Voigt)上周出人意料宣布請辭後，改由亞軍甘凱維奇(Savannah Gankiewicz)遞補，並於15日在檀香山(Honolulu)宣誓繼任。

美聯社報導，去年美國小姐亞軍甘凱維奇15日在夏威夷州 州長格林(Josh Green)見證下，遞補成為新任美國小姐，任期直到8月4日2024年新任美國小姐出爐。

28歲的甘凱維奇向檀香山電視台KHON-TV坦承，同意繼任美國小姐的決定確實讓她受到質疑：「但我想讓大家知道，因為這是責任所以才遞補這個頭銜，也是從內部積極改變的一次機會，我只能從在內部做到而非組織外部。」並強調：「這個決定並不容易，但我堅信這個機會是為我準備，我準備好為我所珍惜的組織，發揮積極影響。」

報導指出，甘凱維奇在茂宜島 (Maui)出生長大，參賽前是一位模特兒，也是非營利女權組織What Makes You Feel Beautiful總監，輔導茂宜島經濟弱勢少女的生活與就學。

甘凱維奇對於自己的慈善工作充滿信心：「憑藉我是一名認證合格的心理健康 急救人員以及反霸凌與預防自殺的培訓經驗，我了解優先考慮為有需要者提供援助的重要性，我相信真正的改變已經開始。」

根據報導，沃特去年11月贏得第72屆美國小姐后冠，不料在本月6日以心理健康問題為由，宣布辭去頭銜，並發表聲明感謝粉絲支持：「永遠不要損害你的身心健康。」

結果沃特請辭後兩天，17歲的美國妙齡小姐(Miss Teen USA)斯里瓦斯塔瓦(UmaSofia Srivastava)也宣布放棄后冠，其聲明表示「個人價值觀不再完全符合選美組織的方向。」

兩位選美皇后先後請辭，讓主辦單位「美國小姐大賽組織」(Miss America Organization)運作遭受質疑，斯里瓦斯塔瓦的母親芭芭拉(Barbara Srivastava)指出：「她們夢想的工作變成一場噩夢，我們不能再繼續這種遊戲，女孩們決定請辭並放棄一生夢想，為什麼她們會這麼做？」