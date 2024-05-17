麻州青少年挑戰辣玉米片 高濃度辣椒素致死

超市貨架上的Paqui辣味玉米片，用手機掃描貨架上的QR Code就可以參加「一片挑戰」(One Chip Challenge)。在接連引發多起醫療狀況和死亡後，廠商已將玉米片下架。(美聯社)

驗屍報告指出，去年參加廠商舉辦的辣玉米片挑戰賽，吃下大量辣玉米片後突然死亡的麻州 青少年沃洛巴 (Harris Wolobah)，有先天性心臟缺陷，卻在短時間內攝取含有高濃度辣椒素的食物，導致心肺功能驟然停止。

沃洛巴是伍斯特市(Worcester)十年級高中學生，去年9月1日參加「一片挑戰」(One Chip Challenge)，大吃Paqui辣味玉米片後去世。但他的死因直到現在才確定、終於開立死亡證明。

根據首席法醫辦公室(Chief Office of the Medical Examiner)驗屍報告，沃洛巴因死前攝取高濃度辣椒萃取物而死於心肺功能停止，而且沃洛巴患有心臟肥大、以及「左冠狀動脈前降支心肌橋(myocardial bridging)」等先天性缺陷。

塔夫茨醫學中心(Tufts Medical Center)心臟科主任烏德森(James Udelson)說，心臟明顯受刺激下，心肌橋外肌肉可能突然異常血流、導致嚴重心律不整。MedStar Washington Hospital Center心臟病 專家海德爾(Syed Haider)說，大量辣椒素會增加心臟擠壓，對動脈造成額外壓力。

Paqui玉米片售價約每包10元，附有警告稱該食品會讓人感受強烈辣覺和疼痛所帶來的復仇快感，僅供成人食用。

儘管如此，該產品卻不限制兒童購買，之前已有各地青少年參加挑戰而生病的報導，包括2022年三名加州 高中生參加挑戰後被送往醫院，另有七名明尼蘇達州學生挑戰後接受治療。

廠商Paqui聲明，該產品符合食安標準，但基於謹慎，去年9月自願將該產品下架，挑戰也停止。

這項挑戰要求參與者吃下Paqui玉米片之後不吃其他食物和飲水，看看能堅持多久。自從挑戰這種玉米片在社群媒體掀起風潮以來，毒物管制中心警告，辣椒濃度過高的玉米片恐導致過敏反應、呼吸困難、心律不齊，甚至休克或中風。