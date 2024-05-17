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司法部宣布大麻改列三級管制藥物 娛樂用仍未合法

記者張聲肇／綜合報導
司法部16日正式將大麻放寬為三級管制藥物，但不表示娛樂用大麻已經合法化。(路透)
司法部16日正式將大麻放寬為三級管制藥物，但不表示娛樂用大麻已經合法化。(路透)

司法部16日宣布將大麻改列為三級管制藥物，這雖然是美國禁毒史上的一大變革，但不表示娛樂用大麻將合法化。

司法部提交聯邦政府法規彙編的大麻管制法規革新方案，認可其藥用價值，也承認其可能危害，不如其他仍列為一級管制的藥物，不過，法部部長加蘭德最終核定後，仍不會全面開放「娛樂性」使用大麻製品。

聯邦緝毒局接著將針對此事廣徵民意，經核定實施後，大麻的管制等即將從目前一級降為三級，不再和海洛因、迷幻藥(LSD)同級，改為和K他命、合成代謝類固醇同級。

2022年衛生部奉拜登總統之命，檢討大麻類藥物屬性後，建議政府將它給為三級管制藥物。拜登已赦免因持有少量大麻遭法院定罪的數千名「聯邦罪犯」，並籲請州長及地方政府官員進一步消除其犯罪紀錄。

拜登認為讓這些人「除罪化」很重要，因為從前的大麻菸政策行不通，影響太多人的一生，「我承諾要平反這些冤屈，我說話算話」。

選舉年推出大麻管制革新政策，有助民主黨的選情，年輕選民會特別有感。

司法部宣布後，民眾可在60天內提出意見，若有反對意見提請法院仲裁，將由行政法院法官裁決。此一程序，可能拖很久。

大麻除罪化在許多西方國家逐漸普遍，拜登和兩黨國會議員不斷敦促緝毒局降低其管制等級，但仍有人認為降為三級管制品仍不夠「鬆」，應列為和酒類同級。

而反對者如前白宮毒品政策顧問沙貝特(Kevin Sabet)則認為，沒有足夠的科學證據可資證明降低大麻的管制等級合理可行，「無可否認，促成這項決策的是政治，不是科學」。

目前全美有38州准許藥用大麻，24州也已將或正要把娛樂使用大麻合法化

大麻合法化 拜登 司法部

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