佛州農工車禍 肇事司機承認吸食大麻並服藥

遭猛烈撞擊的大巴士衝出公路和樹叢，翻覆在草地上，車上乘客8死45傷。(路透)

佛州 中北部奧卡拉(Ocala)14日發生載運農工的大巴士遭皮卡撞翻意外，造成8死45傷；肇事皮卡司機供稱在車禍前數小時吸食大麻 以及服用處方藥，於15日出庭後，被控八項受藥物影響過失殺人罪。

根據庭上公開的逮捕警員證詞指出，41歲的皮卡駕駛霍華(Bryan Maclean Howard)未能通過現場清醒測試，因此被捕；他被捕後一直沒有反應，說話含糊不清，眼睛布滿血絲、不斷流眼淚。

經過宣誓的證詞摘要說，霍華後來被送到當地一家醫院治療，在院內向佛州公路巡邏隊調查人員供稱，他在車禍發生前一晚，與一位朋友一起吸食了大麻油，當晚11時30分就寢前及午夜期間，服用了三種處方藥物。事故當天早上5時左右離家，駕著皮卡準備前往奧卡拉一間美沙酮診所，途中撞上了該輛大巴士。

霍華還說，在這次奪命車禍前三天，他駕著母親的汽車撞上一棵樹。

根據瑪瑞安郡(Marion County)的記錄，霍華在2004年至2019年間有多起交通相關違法紀錄，包括未繫安全帶、持吊銷或過期的駕照駕駛、闖紅燈等，還因持有毒品用具和盜竊罪被定罪。除了父母並無其他家人，也沒有財產，銀行帳戶裡只有700元。

法官拒絕讓他交保，理由是他的犯罪記錄、事故中受害人數眾多以及他可能面對更多控罪。

這起車禍是全美農場工人嚴重死亡的最新一起事故，聯邦勞工統計局及聯邦疾病防治中心 (CDC)數據顯示，交通事故是2021年農場工人死亡的主要原因。全國約有290萬名農業工人， 63%來自墨西哥。

事故發生後，引起人們更加關注全國各地農場工人面臨的道路安全問題，維權組織呼籲佛州要認真保護農場工人。