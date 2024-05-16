稱「女人最重要職稱是家管」 泰勒絲男友隊友畢業致詞遭批評

與泰勒絲男友凱爾斯同隊的NFL球星巴克日前發表畢業致詞時引發公憤。(美聯社)

美國流星天后泰勒絲 與男友、美式足球（NFL ）堪薩斯酋長隊的凱爾斯（Travis Kelce）愛得高調，但凱爾斯的隊友巴克（Harrison Butker）日前在班尼狄克學院（Benedictine College）發表畢業致詞時，不僅攻擊墮胎 權，還稱女性最重要的職稱應該是「家管」，引發爭議，逾10萬人簽署請願書，要求將巴克開除。

巴克11日出席在班尼狄克學院的畢業致詞，他向台下眾多女畢業生說，「你們中的一些人可能會繼續在世界上取得成功的職業。但我大膽直言，你們中的大部分人最期待婚姻和你們將帶入這個世界的孩子。」

他並以自己妻子為例，稱他妻子「開始履行身為妻子和母親的使命」時，她的人生才「真正開始」，隨後稱她的妻子擁有「女性最重要的職稱：家管」。

巴克在這所天主教私立學院的演講中還批評「墮胎、試管嬰兒、代理孕母、安樂死，以及越來越多人支持秩序失控所衍生的墮落文化價值與媒體」；他將「驕傲月」比喻成「致命的罪惡」，還說同志憑什麼「享有專屬的一個月」。

巴克的言論一出引爆大眾怒火，超過10萬人連署要求球隊將他解雇。對此，NFL已火速切割，稱「巴克以個人立場發表演講，他的觀點不代表NFL，NFL對於致力多元包容性堅定不移」。