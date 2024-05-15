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距離畢業典禮1周前 與校方達協議 哈佛大學挺巴學生將拆營地

記者胡玉立／綜合報導
哈佛大學校方與校內親巴勒斯坦抗議者14日達成清理營地協議。（美聯社）
哈佛大學校方與校內親巴勒斯坦抗議者14日達成清理營地協議。（美聯社）

哈佛大學校方與校內親巴勒斯坦抗議者14日達成清理營地協議。哈佛校內抗議活動在為期三周後透過談判結束，時間距離哈佛畢業典禮還有一周。這樣的平和收場，與許多大學發生騷亂拒捕場景的抗議情勢相比，明顯有別。

哈佛校長代理校長加伯(Alan Garber)在致哈佛社區信中表示，之前有學生因紮營抗議遭到「非自願缺課」的懲處，現在復課程序已經開始，學生紀律案件也在評估中。校方將與學生會面「處理有關學校捐贈問題」，加伯也將聽取學生對中東長期衝突的看法。

哈佛大學挺巴學生組織「哈佛撤離被佔領的巴勒斯坦」（Harvard Out of Occupied Palestine）聲稱，20多名學生被停學，60多名學生受到紀律指控。但哈佛發言人表示，學生是被「非自願缺課」，不是停學；如果是停學，會是個別紀律處分，並保留在學生永久紀錄中。

自4月初以來，全美各大學院校挺巴抗議活動已有數千人被捕；抗議者要求校方撤除與以色列有生意往來的企業投資。

哈佛學生抗議團體在社媒發文表示，「我們不抱任何幻想：我們不相信這些會議是撤資的勝利。」「這些附帶協議的目的是要安撫我們，避免全面披露和撤資。放心好了，這目的是達不到的。」

與此同時，位於新澤西州的普林斯頓大學，一個挺巴學生抗議團體在社群媒體表示，校方14日試圖清理營地。

普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher Eisgruber)13日曾表示，學生抗議者必須離開，以便學校準備年終活動。信內並未提及撤離營地最後期限，但艾斯格魯伯表示，一個考慮學校捐贈相關問題的委員會14日將開會討論及初步評估學生的撤資要求。

哈佛大學畢業典禮訂23日舉行，普林斯頓大學畢業典禮訂28日舉行。麻省理工學院和賓州大學的挺巴營地，上周是由警方出面清除。

哈佛大學 巴勒斯坦 新澤西州

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