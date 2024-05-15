NTSB報告：撞垮基伊大橋 闖禍貨輪2度失去電力

陸軍工兵團13日以爆破方式清除巴爾的摩港基伊大橋剩餘的鋼桁架。(美聯社)

貨櫃輪達利號(Dali)3月26日深夜撞垮馬里蘭州 巴爾的摩港的交通大動脈基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)後，全國運輸安全委員會(NTSB)14日公布的初步報告稱，撞上橋柱的貨輪達利號駛離巴爾的摩港區10小時前曾失去電力(electrical problems)，之後在撞前之前再失電力，完全失控。

NTSB在報告中寫道，達利號在離開港口前大約10個小時的維護期間經歷了一次「停電」，當時「一名船員錯誤地關閉了直列式發動機排氣阻尼器」 ，導致引擎熄火。

調查人員表示，船員們在該船第二次停電之前恢復了電力。 這促使船員3月25日仍在港口時改變了船舶電氣系統的配置。

美聯社報導，但NTSB表示，目前尚不清楚這些事件與第二天凌晨發生的失控撞橋有何直接關係，當時達利號在撞上橋墩前的幾分鐘內兩次斷電。

報告指出，NTSB仍在「調查第一次港口停電後的電氣配置，及事故航行期間對事件的潛在影響。」

陸軍工兵團(Army Corps of Engineers)13日以爆破方式清除剩餘的大橋的鋼桁架，在轟然巨響及滾滾黑煙中， 殘骸落入水中，預計未來幾天內可以拖出達利號，是復原工程的一大進展。

美聯社報導，工兵團花了數周時間準備炸藥，拆除基伊大橋最大跨距的殘骸，估計長500呎；爆破工程原定12日進行，但因雷暴雨 而延遲。意外發生後達利號船員一直留在船上，巴爾的摩港海岸防衛隊指揮官歐康諾上校(David O'Connell)表示爆破時沒有人員受傷或意外問題報告。

陸軍工兵團的斯佩爾蒙中將(Scott Spellmon)表示，拆除工程很像剝洋蔥。官員稱爆破按計畫進行，下一步清理過程是評估卡在達利號船艏的少數鋼桁架，並確保水下殘骸不會阻礙船隻重新浮起和移動。

在發布的影片中，當局表示工程師們精確切割來控制桁架倒下的方向，是手術等級的精度。這是在高張力下移除鋼材最安全、最有效的方法之一，鋼條落下後，再由駁船載往他處。之後三或四艘拖船便可將達利號引導到附近的港口碼頭，可能會在那裡停留幾周並初步檢修，然後再移到造船廠進行大規模維修。

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)13日表示這是最佳做法，並說迄今為止清理過程中沒有人員受傷，行動的安全是首要任務。

官員表示拆除行動仍按計畫進行，預計將於5月底重新開放巴爾的摩港50呎深的航道，目前僅依賴工作人員開闢的稍淺臨時通道。巴爾的摩港主要處理的貨物為汽車和農業設備，官員稱近幾周已有365艘商船通過該港口。