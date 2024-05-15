我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

神預言「漢堡加薯條16元」 30年前廣告揭今年物價

讓心情變好又沒負擔 營養師推薦六食物

NTSB報告：撞垮基伊大橋 闖禍貨輪2度失去電力

編譯廖振堯／綜合報導
陸軍工兵團13日以爆破方式清除巴爾的摩港基伊大橋剩餘的鋼桁架。(美聯社)
陸軍工兵團13日以爆破方式清除巴爾的摩港基伊大橋剩餘的鋼桁架。(美聯社)

貨櫃輪達利號(Dali)3月26日深夜撞垮馬里蘭州巴爾的摩港的交通大動脈基伊大橋(Francis Scott Key Bridge)後，全國運輸安全委員會(NTSB)14日公布的初步報告稱，撞上橋柱的貨輪達利號駛離巴爾的摩港區10小時前曾失去電力(electrical problems)，之後在撞前之前再失電力，完全失控。

NTSB在報告中寫道，達利號在離開港口前大約10個小時的維護期間經歷了一次「停電」，當時「一名船員錯誤地關閉了直列式發動機排氣阻尼器」 ，導致引擎熄火。

調查人員表示，船員們在該船第二次停電之前恢復了電力。 這促使船員3月25日仍在港口時改變了船舶電氣系統的配置。

美聯社報導，但NTSB表示，目前尚不清楚這些事件與第二天凌晨發生的失控撞橋有何直接關係，當時達利號在撞上橋墩前的幾分鐘內兩次斷電。

報告指出，NTSB仍在「調查第一次港口停電後的電氣配置，及事故航行期間對事件的潛在影響。」

陸軍工兵團(Army Corps of Engineers)13日以爆破方式清除剩餘的大橋的鋼桁架，在轟然巨響及滾滾黑煙中， 殘骸落入水中，預計未來幾天內可以拖出達利號，是復原工程的一大進展。 

美聯社報導，工兵團花了數周時間準備炸藥，拆除基伊大橋最大跨距的殘骸，估計長500呎；爆破工程原定12日進行，但因雷暴雨而延遲。意外發生後達利號船員一直留在船上，巴爾的摩港海岸防衛隊指揮官歐康諾上校(David O'Connell)表示爆破時沒有人員受傷或意外問題報告。

陸軍工兵團的斯佩爾蒙中將(Scott Spellmon)表示，拆除工程很像剝洋蔥。官員稱爆破按計畫進行，下一步清理過程是評估卡在達利號船艏的少數鋼桁架，並確保水下殘骸不會阻礙船隻重新浮起和移動。

在發布的影片中，當局表示工程師們精確切割來控制桁架倒下的方向，是手術等級的精度。這是在高張力下移除鋼材最安全、最有效的方法之一，鋼條落下後，再由駁船載往他處。之後三或四艘拖船便可將達利號引導到附近的港口碼頭，可能會在那裡停留幾周並初步檢修，然後再移到造船廠進行大規模維修。

馬里蘭州州長摩爾(Wes Moore)13日表示這是最佳做法，並說迄今為止清理過程中沒有人員受傷，行動的安全是首要任務。

官員表示拆除行動仍按計畫進行，預計將於5月底重新開放巴爾的摩港50呎深的航道，目前僅依賴工作人員開闢的稍淺臨時通道。巴爾的摩港主要處理的貨物為汽車和農業設備，官員稱近幾周已有365艘商船通過該港口。

馬里蘭州 暴雨

上一則

與亞太裔年輕人對話 賀錦麗爆粗口「你得踢f-door」反獲掌聲

下一則

距離畢業典禮1周前 與校方達協議 哈佛大學挺巴學生將拆營地

延伸閱讀

最後1名罹難者屍體找到…巴爾的摩斷橋爆破拆除

最後1名罹難者屍體找到…巴爾的摩斷橋爆破拆除
遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨

遊客攻占富士市大橋 拍富士山脫序行為又惹民怨
南方澳大橋斷裂6死 營造商4人判刑

南方澳大橋斷裂6死 營造商4人判刑
巴爾的摩斷橋重建費估約19億美元 義建商Webuild遞件

巴爾的摩斷橋重建費估約19億美元 義建商Webuild遞件

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
「紅龍蝦」(Red Lobster)連鎖海鮮餐廳無預警關閉了全國99家門市。(美聯社)

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

2024-05-14 15:03
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地溝油、回鍋油）加徵更高關稅。(路透)

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

2024-05-14 00:50

超人氣

更多 >
「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣

「紅龍蝦」無預警關閉近百家門市 5/16前出清大拍賣
哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%

哈佛研究：每天喝一匙這種油 失智風險降28%
華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格

華郵：數百萬人直到失去白卡 才知自己竟有資格
學富人投資 開這3種帳戶

學富人投資 開這3種帳戶
直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益

直接工作或繼續深造？研究：逾4成碩士文憑沒有經濟效益