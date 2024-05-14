我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

加州Waymo自駕計程車高速上出事故 再引安全疑慮

堪州撥款500萬 助公校設AI槍枝安檢

編譯尤寶琪／綜合報導
ZeroEyes的分析人員展示如何利用AI技術來辨識進入校園者是否攜帶槍枝。(美聯社)
ZeroEyes的分析人員展示如何利用AI技術來辨識進入校園者是否攜帶槍枝。(美聯社)

堪薩斯州預計將撥款500萬元給各級學校，以配備能檢驗出攜帶槍枝進入校園者的人工智慧(AI)監測器；這筆支出仍需州長批准，且學校必須滿足非常具體的條件，才能獲得。

這款AI必須先獲得專利、符合特定安全產業標準、成為「指定合格反恐技術」，且必須已經在30個州使用，並能檢測出「三大槍枝類別和至少300種子類別」以及「至少2000種組合」等條件。

目前僅一家業者符合上述標準；這家名為ZeroEyes的公司，是由一群退伍軍人在佛州帕克蘭(Parkland)道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)17人遇害的血腥校園槍擊案後所成立，創立至今業務快速發展。

但引起爭議的是，向堪薩斯州負責審核預算的立法機關遊說這套採購標準的也是同一家公司。

目前該項撥款法案仍有待堪薩斯州州長凱莉(Laura Kelly)簽署；但整個立法過程反映出兩件事：在多起引人注目的槍擊案件後，校園保全成了一個價值數十億元的產業；許多業者成功說服州政府決策者將其公司的解決方案納入立法中。

根據2023年密西根州和猶他州所簽署、2024年初佛州和愛阿華州所通過以及科羅拉多州、路易斯安納州與威斯康辛所提出的法案，ZeroEyes似乎是唯一一家有資格參加「槍枝偵測計畫」(firearms detection program)的公司。

密蘇里州在10日成為最新一個通過法案光顧ZeroEyes的州，為提供250萬元配套經費給學校採購指定為「合格反恐技術」的槍枝偵測軟體。

ZeroEyes共同創辦人兼營運長阿萊莫(Sam Alaimo)表示：「我們沒有付錢給議員來將我們納入法案中；他們這樣做，我認為是因為他們做了功課，並確保他們取得的是經過審查核可的技術。」

ZeroEyes使用搭配有監視器的AI技術來辨識槍枝，然後向由前執法人員和退伍軍人所組成的全天候作業中心，發出警報；若經ZeroEyes人員確認威脅屬實，作業中心就會向校方和當局發出警報。

保全業者ZeroEyes的全天候作業中心，該公司利用配有監視器的AI技術來辨識進...
保全業者ZeroEyes的全天候作業中心，該公司利用配有監視器的AI技術來辨識進入校園者是否攜帶槍枝彈藥，然後向校方和治安單位發出警報。(美聯社)

堪薩斯州 AI 佛州

上一則

蓋茲前妻 退出兩人名下基金會

下一則

新州聯邦參議員梅南德茲受賄案 首開庭

延伸閱讀

防堵敵對國間諜？堪州議會禁外國人買土地 遭州長否決

防堵敵對國間諜？堪州議會禁外國人買土地 遭州長否決
公校小班制難住推進 教局提議遠距教學

公校小班制難住推進 教局提議遠距教學
華促會調查：46%槍枝假資訊微信傳播

華促會調查：46%槍枝假資訊微信傳播
挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

挺巴學運／眾院反猶調查聽證 公校領袖強力回應

熱門新聞

從音樂博士轉行，黃于慈在41歲成為了美國聯合航空的一名機師。(黃于慈提供)

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

2024-05-07 16:13
美國麻州可見極光。 （路透）

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

2024-05-11 00:30
德州一名母親在原定出庭參加監護權聆訊的前一天，當著攝影鏡頭告訴3歲兒子「跟爸爸說再見」，隨後射殺兒子，接著舉槍自盡。(取自Facebook@Bexar County Sheriff's Office)

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

2024-05-07 08:50
加州一名女子將一隻三個月大的德國牧羊犬扔下車後駛離，小狗被拋棄後，先是困惑地環顧四周，然後跟在車子後方一路狂追。(擷自YouTube@Inside Edition)

「牠本來就沒人要」小狗被扔下車 心碎追車引熱議

2024-05-09 16:15
共和第一銀行愛犬成痴的執行長希爾。(Republic First Bancorp官網)

共和第一銀行倒閉 CEO圖利妻子、寵犬荒唐行徑被揭

2024-05-11 02:02
去年9月贏得美國小姐冠軍頭銜的沃特（Noelia Voigt）6日宣布放棄頭銜。（取材自Instagram）

美國小姐棄后冠聲明有玄機？藏頭詩指「遭封口」知情者曝內情

2024-05-09 03:16

超人氣

更多 >
這3個地方 不要用銷帳卡

這3個地方 不要用銷帳卡
華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤

華女環遊世界18個月卻覺疲累又空虛 才知犯了這個錯誤
麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？

麵包吃不完 放冰箱最能保鮮？
哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼

哥大挺巴畢業生在典禮上撕爛文憑封皮 獲熱烈歡呼
華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…