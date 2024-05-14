堪州撥款500萬 助公校設AI槍枝安檢

ZeroEyes的分析人員展示如何利用AI技術來辨識進入校園者是否攜帶槍枝。(美聯社)

堪薩斯州 預計將撥款500萬元給各級學校，以配備能檢驗出攜帶槍枝進入校園者的人工智慧(AI )監測器；這筆支出仍需州長批准，且學校必須滿足非常具體的條件，才能獲得。

這款AI必須先獲得專利、符合特定安全產業標準、成為「指定合格反恐技術」，且必須已經在30個州使用，並能檢測出「三大槍枝類別和至少300種子類別」以及「至少2000種組合」等條件。

目前僅一家業者符合上述標準；這家名為ZeroEyes的公司，是由一群退伍軍人在佛州 帕克蘭(Parkland)道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)17人遇害的血腥校園槍擊案後所成立，創立至今業務快速發展。

但引起爭議的是，向堪薩斯州負責審核預算的立法機關遊說這套採購標準的也是同一家公司。

目前該項撥款法案仍有待堪薩斯州州長凱莉(Laura Kelly)簽署；但整個立法過程反映出兩件事：在多起引人注目的槍擊案件後，校園保全成了一個價值數十億元的產業；許多業者成功說服州政府決策者將其公司的解決方案納入立法中。

根據2023年密西根州和猶他州所簽署、2024年初佛州和愛阿華州所通過以及科羅拉多州、路易斯安納州與威斯康辛所提出的法案，ZeroEyes似乎是唯一一家有資格參加「槍枝偵測計畫」(firearms detection program)的公司。

密蘇里州在10日成為最新一個通過法案光顧ZeroEyes的州，為提供250萬元配套經費給學校採購指定為「合格反恐技術」的槍枝偵測軟體。

ZeroEyes共同創辦人兼營運長阿萊莫(Sam Alaimo)表示：「我們沒有付錢給議員來將我們納入法案中；他們這樣做，我認為是因為他們做了功課，並確保他們取得的是經過審查核可的技術。」